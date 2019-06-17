В Совфеде объяснили, почему украинцы бегут в Крым

Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе назвал логичным желание крымчан, уехавших на Украину после 2014 года, вернуться на Родину.

«Это осознанное и закономерное решение. Сегодня, когда человеку мыслящему понятно, что происходит на Украине, когда люди, имеющие связи с Крымом, могут сравнить положение дел в России и на Украине, они принимают такие решения. Это люди, которые понимают суть происходящих за последние пять лет в Крыму перемен», — сказал Иоффе, его слова приводит РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что давно настаивал на том, что крымчане, ранее проживавшие на территории полуострова и уехавшие на Украину, должны иметь возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

«Как только я стал членом Совета Федерации, я сразу обозначил данную проблему: необходимо создать все условия для получения гражданства в упрощенном порядке для всех крымчан, которые выехали из Крыма по разным причинам. Кто-то — на работу, кто-то — на учебу, кто-то — по семейным обстоятельствам», — перечисляет российский политик.

Он также обратил внимание на тот факт, что российский лидер Владимир Путин проводит мудрую и взвешенную миграционную политику.

«Президент очень хорошо понимает, что люди, возвращающиеся в Крым, — это наши люди. Я думаю, в будущем тех, кто вернулся, будет гораздо больше: тысячи, если не десятки тысяч», — считает сенатор от Республики Крым.

Парламентарий отметил, что даже радикально настроенные украинцы замечают, что Крым за последние пять лет стал гораздо лучше.

«Даже те граждане Украины, которые негативно воспринимали возвращение Крыма в состав России, отмечают, что полуостров преображается, в Крыму царит мир и межнациональное согласие», — констатировал председатель Русской общины Крыма.

В заключение собеседник ФАН объяснил, почему украинцы бегут в Крым.

«То, что люди желают вернуться в Крым, свидетельствует о том, что на Украине крайне неблагополучная ситуация», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение крымчане приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% избирателей высказались за вхождение полуострова в состав РФ.