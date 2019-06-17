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В Совфеде объяснили, почему украинцы бегут в Крым

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В Совфеде объяснили, почему украинцы бегут в Крым

Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе назвал логичным желание крымчан, уехавших на Украину после 2014 года, вернуться на Родину.

«Это осознанное и закономерное решение. Сегодня, когда человеку мыслящему понятно, что происходит на Украине, когда люди, имеющие связи с Крымом, могут сравнить положение дел в России и на Украине, они принимают такие решения. Это люди, которые понимают суть происходящих за последние пять лет в Крыму перемен», — сказал Иоффе, его слова приводит РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что давно настаивал на том, что крымчане, ранее проживавшие на территории полуострова и уехавшие на Украину, должны иметь возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

«Как только я стал членом Совета Федерации, я сразу обозначил данную проблему: необходимо создать все условия для получения гражданства в упрощенном порядке для всех крымчан, которые выехали из Крыма по разным причинам. Кто-то — на работу, кто-то — на учебу, кто-то — по семейным обстоятельствам», — перечисляет российский политик.

Он также обратил внимание на тот факт, что российский лидер Владимир Путин проводит мудрую и взвешенную миграционную политику.

«Президент очень хорошо понимает, что люди, возвращающиеся в Крым, — это наши люди. Я думаю, в будущем тех, кто вернулся, будет гораздо больше: тысячи, если не десятки тысяч», — считает сенатор от Республики Крым.

В Совфеде объяснили, почему украинцы бегут в Крым

Парламентарий отметил, что даже радикально настроенные украинцы замечают, что Крым за последние пять лет стал гораздо лучше.

«Даже те граждане Украины, которые негативно воспринимали возвращение Крыма в состав России, отмечают, что полуостров преображается, в Крыму царит мир и межнациональное согласие», — констатировал председатель Русской общины Крыма.

В заключение собеседник ФАН объяснил, почему украинцы бегут в Крым.

«То, что люди желают вернуться в Крым, свидетельствует о том, что на Украине крайне неблагополучная ситуация», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение крымчане приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% избирателей высказались за вхождение полуострова в состав РФ.

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Автор: Михаил Блинов
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