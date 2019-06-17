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Худрук саратовского театра упал в оркестровую яму и получил тяжелые травмы

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Худрук саратовского театра упал в оркестровую яму и получил тяжелые травмы

Саратов, 17 июня. Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму во время репетиции в понедельник, об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры по региону.

По словам пресс-секретаря ведомства Ирины Спешиловой, 76-летний худрук саратовского ТЮЗа получил травмы, его доставали из оркестровой ямы при помощи спецснаряжения. Состояние Ошерова оценивается как тяжелое, худрук находится в сознании. Спешилова сообщила, что Ошерова доставили в областную больницу с высококачественным диагностическим оборудованием.

Пресс-секретарь регионального Минкультуры сообщила, что для выяснения причин инцидента создана специальная комиссия. По факту несчастного случая проводится проверка, сообщает РИА Новости.

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Автор: Сергей Петров
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