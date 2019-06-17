Недоносительство — гордыня. Роман Носиков объясняет, зачем звонить в полицию

В России — лето. Замечательное время. Короткая северная пора, когда так хочется успеть пожить, порадоваться чему-то простому и плотскому. Шашлыкам. Купанию. Хорошо крикнуть «Э-ге-гей!» в качающиеся кусты и завороженно ждать, кто оттуда выскочит, обрадованный тобой до полусмерти.

Знаете, надоела уже за семь месяцев зимы духовность с водкой. Хочется уже шашлыков и пива. И это правильно. Тем более — тепло. Манят в себя тенистые парки и рощи, леса и берега прудов.

Но есть пара «но».

Во-первых, в результате этой тяги на природе образовываются участки со следами наших радостей: бутылки, целые и битые, битые случайно и битые намеренно, расстрелянные из пневматики, кинутые в дерево или в голову друга. Пакеты. Следы рвоты. Использованные и недоодетые презервативы.

А во-вторых, из-под сени наших северных «платанов» порой выглядывают такие хари и издают такие звуки, что кажется: вокруг — Африка, хохот гиен, лай шакалов, и скорей бы снег, лед, белые ходоки, духовность и водка по домам.

Я это не просто так.

Не так давно при схожих обстоятельствах погибли два хороших человека. Истории простые, яркие, показательные, грубые.

Толпа пьяных людей намеревалась зарезать обидевшего их человека возле ресторана. Мимо проходил русский солдат, вступился за убиваемого и этим его спас, но сам был убит ударом ножа в сердце. Убийцы — в СИЗО.

Второй человек погиб очень похоже. Шел по вечернему городу, увидел, как группа нетрезвых людей пристает к молодой беременной женщине, вступился, был избит, сброшен в воду и утонул. Убийцы задержаны.

Каждый воспринимает реальность по-своему. Для очень многих моих сограждан (и не сограждан) смерть — это не повод подумать о вечном, а повод продать свой товар. Дать трактовку, обосновать свою правоту, поюродствовать. Я же хочу поговорить о нашей старой традиции — о недоносительстве. О том, как она работает сейчас, на практике.

Обычная бытовая ситуация. Вы отдыхаете ночью, спите рядом с женой или работаете при свете лампы, неважно. Важно, что вы наслаждаетесь тишиной и покоем. И вот в эту ночную тишь врываются громкие звуки — это группа нетрезвых людей включила на полную мощность музыку на детской площадке перед домом.

Или это хор пьяных мужиков и баб за сорок поет у вас под окном «Хасбулат удалой».

Или кто-то газует двигателем припаркованной машины. Его выгнала жена, и он, злой, так напоминает ей, что он тут, рядом — в своем автомобиле.

Или это может быть группа мигрантов, пьющих пиво после работы и делающих жесты в сторону женщин.

Или у вас рядом с домом по ночам торгуют алкоголем.

Ваши права на тишину и покой нарушены. Нарушен закон: ведь в России запрещено распитие алкоголя на улице. В России нельзя шуметь после одиннадцати. И торговать алкоголем после одиннадцати — тоже нельзя.

Тут вам приходит мысль — позвонить в полицию. Но вы говорите себе, что вы — не стукач. И, кроме того, вы и сами — вполне мужчина. Если же вы женщина, то вам может прийти в голову удачная мысль предложить своему мужу доказать, что он — мужчина, и «разобраться».

Вы выходите разбираться.

Первое, что вы получите в ответ на ваши претензии, это вопрос: «А кто ты такой?» Возможно, вы начнете показывать, кто вы такой. А может быть, вам начнут показывать, что вы что-то не то о себе возомнили.

Я не знаю, кто победит. Я знаю лишь, что победивший будет проходить по статьям УК РФ 105 («Убийство»), 107 («Убийство, совершенное в состоянии аффекта»), 108 («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и так далее.

Все эти статьи не высосаны из пальца, но взяты из жизни. Они описывают многовековой опыт человечества. И полицейский их знает лучше, чем вы. А самое главное — все точно знают, «кто такой» полицейский, и вопрос этот в разговоре — лишний. Он — человек, имеющий право на законное насилие.

Не вы. Он.

А может быть, все будет иначе и кто-то не пойдет во двор разбираться. Но и не позвонит — не стукач же. Ну, подумаешь — молодежь выпивает. Подумаешь — торгуют алкоголем. Подумаешь — мигранты отдыхают. Этот «кто-то» ведь — за свободу. Он же не фашист какой.

Но когда мимо пойдет другой человек — у него, как и у Никиты Белянкина или Сергея Чуева, не будет времени, чтобы принять решение: вызывать полицию или забить, иметь дело с государством или не иметь.

Это «свободолюбец» за них решил — попадать им в эту ситуацию или нет.

Это «не стукач» решил, что никому из нас — его сограждан, живущих рядом, работающих рядом, с ним и для него, учащих его детей, продающих ему хлеб, лечащих ему геморрой и пишущих ему статьи, — он ничего не должен.

Один из нас попал в зону действия принятых «не стукачом» решений. И поэтому умер. А потом «не стукач» прочтет в Интернете статью возмущенного журналиста или блогера о произошедшем и оставит под ней возмущенный комментарий: «До чего дошло! Пора что-то делать с этим!» Надо менять систему!»

И будет прав, это уж точно. Дошло. Пора что-то делать. Надо менять систему.