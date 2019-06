Ирина Горбачева раскритиковала «Кинотавр» за излишний пафос

Мой «Кинотавр 30» @kinotavr30 закончился ещё 14 го))))... есть что вспомнить!)сломанный каблук и проход босиком ) танцыыы, разговоры, знакомства, радость, но в большей степени расстройство от просмотренного..)) один раз даже хотелось уехать... Кинотавр особенный фестиваль и все чаще слышу, как было раньше... то ли более пафосным он становиться, то ли больше зон и мероприятий, куда можно не всем... желаю ему расслабиться, стряхнуть с себя лет 10)) больше танцев, дефиле над которым можно посмеяться)) и конечно долгих лет и открытия сверхновых!!✨ короче иронии!)) над моим дефиле трудилась команда @prada под присмотром @uka.vizhgorodskaya ????????❤️???????? спасиииибо!! P.S. @_aleksandrkuznetsov ????

