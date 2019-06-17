Ирина Горбачева раскритиковала «Кинотавр» за излишний пафос

Москва, 17 июня. Актриса Ирина Горбачева раскритиковала российский кинофестиваль «Кинотавр» за излишний пафос. Своим мнением артистка поделилась на странице в Instagram.

По словам Горбачевой, ее «Кинотавр 30» закончился еще 14 июня.

«Есть что вспомнить! Сломанный каблук и проход босиком, танцы, разговоры, знакомства, радость, но в большей степени расстройство от просмотренного… — призналась актриса. — Один раз даже хотелось уехать…»

Звезда отметила, что «Кинотавр» считают особенным фестивалем, однако все чаще окружающие сравнивают, как было раньше и как мероприятие проходит в наши дни.

«То ли более пафосным он становится, то ли больше зон и мероприятий, куда можно не всем… Желаю ему [Кинотавру] расслабиться, стряхнуть с себя лет 10! Больше танцев, дефиле, над которым можно посмеяться, и, конечно, долгих лет и открытия сверхновых! Короче, иронии!», — написала Горбачева на своей странице.

К этому посту актриса прикрепила фото, где она и звезда «Полицейского с Рублевки» Александра Бортич стоят на светском мероприятии и корчат рожи фотографу.

Напомним, накануне стали известны победители 30-го «Кинотавра», который проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Лучшей картиной этого года стала работа «Бык» режиссера Бориса Акопова.

Ранее модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила наряды, которые звезды выбрали для церемонии закрытия «Кинотавра». Эксперт назвала лучшие женские образы мероприятия.