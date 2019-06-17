Озвучен рублевый ценник на все версии нового кроссовера Renault Arkana

Москва, 17 июня. Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в заводской версии на российском рынке составит 999 тысяч рублей. В общей сложности для новинки предусмотрены четыре комплектации: Live, Drive, Style и Edition One.

По имеющимся данным, в стандартную версию Live включены светодиодные фары и фонари, бортовой компьютер, кондиционер, аудиосистема, четыре подушки безопасности, а также система контроля давления в шинах.

Отмечается, что версия Drive оборудована, кроме вышеуказанного, подогревом передних сидений, датчиками дождя и света, круиз-контролем и системой удаленного запуска мотора. Такое транспортное средство обойдется россиянам в 1,089 млн рублей. Стоимость версии Style — 1,229 млн рублей.

Что касается топовой комплектации Edition One, в которую входят кожаная обивка салона, система обнаружения слепых зон и другое, то она обойдется в 1,4 млн рублей, пишут «Известия».

Напомним, продажи Renault Arkana в России начались 23 мая. Автомобиль создан на модульной базе нового поколения. Транспортное средство можно будет приобрести с 1,3-литровым бензиновым силовым мотором производительностью 150 лошадиных сил и 1,6-литровым атмосферным мотором с мощностью 114 лошадиных сил.