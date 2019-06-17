Медики назвали главные опасности офисной работы

Москва, 17 июня. Исследователи назвали работу в офисе опасной для здоровья человека. Медики рассказали о главных опасностях сидячего образа жизни.

По данным британского общества Mind, в первый год работы в офисе почти половина молодых работников значительно прибавляют в весе. По данным исследователей, 41% сотрудников в первый год работы прибавили около 5 килограммов. При этом треть опрошенных пожаловались, что им не хватает времени на физическую активность, пишет «Газета Кемерова».

Еще одна неизбежная расплата за офисную работу – ухудшение зрения. Неправильное расположение монитора, плохой свет, сухость воздуха и многое другое становится причиной появления синдрома сухого глаза, пишет портал Health.

Кроме того, многие офисные работники страдают заболеванием позвоночника. В первый год работы заболевания проявляются в тянущих болях в шее, лопатках или в пояснице, сообщает «Вечерняя Москва». Через 3-5 лет работы такой образ жизни приводит к нарушениям холестеринового и липидного обмена, что повышает риск инфаркта и инсульта. Через 10 лет офисной работы неправильное питание, злоупотребление алкоголем и избыточный вес приводят к развитию гастрита, диабета и эректильной дисфункции.

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