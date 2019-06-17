Лазарев показал фото из США, где отдыхает с Малиновским

Москва, 17 июня. Российский певец Сергей Лазарев опубликовал на странице в Instagram несколько фото со своего отдыха в Соединенных Штатов, куда он отправился вместе со своим другом, исполнителем Алексом Малиновским.

На фото Лазарев проводит время на пляже без своего приятеля. Впрочем, это, судя по всему, его не напрягает.

Артист разместил в своих соцсетях кадр, на котором он позирует на берегу океана на фоне пасмурного неба и парочки полуголых мужчин.

«На этой фотографии прекрасно все: и погода, и парочка на фоне (что конкретно, интересно, они фотографируют), и прозрачность океана, и чистота пляжа!» — написал 36-летний исполнитель.

В то же время Лазарев пожаловался своим подписчикам, что он не очень фотогеничен.

«Единственное, на этом фото неудачно вышел я», — посетовал представляющий Россию в этом году на песенном конкурсе Евровидение.

Ранее стало известно, что в преддверии своего гастрольного тура Лазарев отправился на отдых вместе с Малиновским. Певцов заметили в столичном аэропорту «Шереметьево» с большими чемоданами, что позволяет предположить, что артисты поехали в Штаты надолго.