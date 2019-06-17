Эксперт оценил работу Евросоюза над новыми отношениями с РФ

После усиления евроскептиков в Европарламенте брюссельской бюрократии приходится аккуратнее высказываться об антироссийских санкциях. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Заявление Юнкера

Европейский союз работает над новыми отношениями с Россией, потому что без нее нет архитектуры безопасности. С таким заявлением выступил глава ЕК Жан-Клод Юнкер. Кроме того, он подчеркнул, что не признает воссоединение Крыма с Россией.

«Но нельзя враждебно принимать Россию. Нет архитектуры безопасности без России. Поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вести людей друг к другу, чтобы жить в мире», — заявил Юнкер.

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань.

Солидарность Москвы и Брюсселя

Как отметил Иван Скориков, не стоит воспринимать слова Юнкера как оттепель в отношениях Запада и России, в частности Брюсселя и Москвы. Эксперт обратил внимание, что подобные фразы от Юнкера звучали в прошлом и позапрошлом году. Более того, они повторяются практически слово в слово.

«В октябре 2017 года в Страсбургском институте политических исследований Юнкер заявил, что, несмотря на наблюдаемые большие разногласия между Европой и Россией, «невозможно себе представить архитектуру безопасности на континенте, развитие Европы без вклада российской стороны», а в прошлом году глава Еврокомиссии повторил эту мысль перед австрийским парламентом», — добавил Иван Скориков.

Что касается нового заявления Жан-Клод Юнкера, то, по мнению политолога, нужно смотреть, где и когда он это сказал. Эксперт обратил внимание на то, что Юнкер заявил об отношениях с Россией в немецкой Тюрингии, премьер-министр которой недавно публично призвал отменить антироссийские санкции, а чуть ранее на ПМЭФ к этому же призвал и премьер Саксонии.

«Учитывая усиление позиций евроскептиков после прошедших выборов в Европарламент, брюссельской евробюрократии приходится аккуратнее высказываться о все более непонятных для простых европейцев антироссийских санкциях. Также в последние дни можно действительно наблюдать временную ситуативную солидарность Брюсселя и Москвы, проявившуюся в решении молдавского политического кризиса путем создания уникальной коалиции пророссийской Партии социалистов Игоря Додона и европейских обновленцев ACUM против коррупционного олигархического режима Влада Плахотнюка», — заключил Иван Скориков.

Ранее в Совфеде оценили призыв французского депутата отменить антироссийские санкции. Подобные заявления в будущем будут звучать все чаще в Европейском союзе.