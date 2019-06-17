Русский театр в Таллине могут наказать за костюм Айболита

Таллин, 17 июня. Русский молодежный театр в Таллине могут оштрафовать из-за костюма сказочного персонажа Айболита. Претензии возникли у организации Красный крест.

Руководитель театра Александр Пуолакайнен рассказал, что организация сочла «противозаконным» использование крестов в костюме доктора. На рекламу спектакля представители Красного креста наткнулись в соцсети Facebook, после чего начали угрожать театру штрафом.

Пуолакайнен поразился, что этот спектакль в театре играют уже 3–4 года, «и только сейчас они это заметили». Он признался, что пока не изучал этот вопрос досконально, и «возможно, красный крест – запатентованный знак», однако организация не прислала никаких официальных бумаг, ни ссылок на законодательные акты, которые запрещали бы использование красного креста в театральных постановках.

«В нашем театре мы решили, что глупо сразу реагировать. Пускай они присылают официальную бумагу», — добавил он в интервью Sputnik.

Пуолакайнен также обратил внимание, что в постановках других театров Айболит и другие персонажи-врачи появляются с крестами на одежде, поэтому если Русскому молодежному театру присудят штраф, то учреждение будет добиваться такого же взыскания и для других.

«Например, для эстонского театра Vanemuine», — уточнил Пуолакайнен.

Секретарь эстонского отделения Красного Креста Лилия Лаури заявила, что закон о названии и эмблеме организации принят в 2006 году, уточняет телеканал 360.

Она подчеркнула, что не угрожала Пуолайканену, а просто попросила не использовать символ организации.

«Я просто предупредила, никаких угроз не выдвигала. Я знаю, например, одно медицинское учреждение оштрафовали за это на 2 тыс. евро», — добавила Лаури в комментарии Delfi.

По ее мнению, если актер, который играет Айболита, будет одет просто в белый халат и белую шапочку, все и так поймут, что это врач.

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