Евросоюз назвал условия допуска США в свои оборонные проекты

Брюссель, 17 июня. Вашингтон получит шанс участвовать в военно-промышленных проектах Европейского союза только под руководством ЕС. Об этом сообщается в принятом в понедельник итоговом заявлении Совета ЕС на уровне глав министерств иностранных дел по обороне и безопасности.

Совет ЕС признает, что не входящие в Евросоюз государства могут обеспечивать значительную добавленную стоимость при участии в проектах программы постоянного структурированного партнерства по безопасности и обороне (PESCO), однако только при условии соблюдения принципа автономии Евросоюза и его стран членов в процессе принятия решений, следует из опубликованного заявления.

Напомним, в середине прошлого месяца европейские СМИ распространили письмо заместителя главы Пентагона по закупкам и обеспечению Эллен Лорд, адресованное верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, председателю Европарламента Антонио Таяни и заместителю главы Еврокомиссии Юрки Катайнену, в котором она раскритиковала выполнение европейской программы PESCO. В том числе речь шла о проектах по развитию европейской военной промышленности и предоставлению оборонных заказов европейским фирмам.

По ее словам, такие действия Брюсселя ведут к копированию военных функций ЕС и Североатлантического альянса, возникновению бессмысленной конкуренции между этими организациями, появлению проблемы совместимости разных военных систем, чрезмерной трате денег. В письме также содержится требование отменить принцип приоритетного предоставления военных заказов европейским компаниям, а также предостережение о возможном введении американских торговых санкций на европейскую оборонную промышленность.