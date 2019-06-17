Зеленский рассказал в Париже о красивых украинках

Париж, 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл с визитом в Париж. Во время посещения самого большого в мире кампуса стартапов Station F он рассказал о красивых украинках и напомнил о развитии IT-индустрии на Украине.

Кампус стартапов был открыт 29 июня 2017 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Площадь Station F составляет 34 тысяч квадратных метров. На территории кампуса объединены 26 международных программ сопровождения и помощи. Здесь расположены офисные помещения на более чем 3 тысячи рабочих мест, 60 конференц-залов, производственная лаборатория, кафе и рестораны.

Во время осмотра кампуса Зеленский сообщил, что ему очень близка тема инноваций. Он убежден, что Украина должна начать ассоциироваться с IT-индустрией.

«Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины», — рассказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что все перечисленное остается брендами страны. При этом Зеленский упомянул о цифрах, которые подтверждают стремительное развитие IT-технологий и инновационных компаний на Украине. Он подчеркнул, что более 4% ВВП Украины приходится на сферу IT.

«У нас в Украине около 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении», — сообщил Зеленский.

Президент Украины отметил, что решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией, являющейся одной из главных проблем. Для достижения этой цели, по словам Зеленского, нужны инновации.

«Наша идея в том, чтобы сделать «страну в смартфоне», и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой», — рассказал президент Украины.

Также Зеленский отметил, что на Украине пока нет такого крупного кампуса для стартапов, как во Франции, но в стране есть много неработающих заводов. Президент Украины отметил, что Киев обязательно найдет большое здание для подобного проекта.

Зеленский проведет в Париже один день. В рамках визита он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также посетит Сенат Франции. Кроме того, на 17 июня запланирована совместная пресс-конференция президентов Франции и Украины. Вечером понедельника Владимир Зеленский вылетит в Германию, сообщает «Интерфакс-Украина».