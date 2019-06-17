Эксперты назвали пять эмоций, негативно влияющих на здоровье
Москва, 17 июня. Эксперты назвали пять эмоций, негативно влияющих на здоровье людей. По их словам, наиболее опасным для здоровья является гнев. Эта эмоция становится причиной всплеска химических веществ в организме: адреналина и норадреналина. При ослабленной сердечно-сосудистой системе рост концентрации этих веществ может повысить риск возникновения заболеваний сердца.
Как пишет издание «МедикФорум», после двух часов пребывания в гневе риск возникновения сердечного приступа увеличивается почти в пять раз, а инсульта — в три раза. Второй опасной эмоцией является состояние шока. Последствиями могут быть изменения в структурах головного мозга, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству. Данные расстройства приводят к проблемам со сном, сексуальной дисфункции, хроническим болям.
Паническое расстройство, которое подразумевает острый приступ страха и тревоги в совокупности с соматическими проявлениями, подрывает психическое здоровье, отражается на качестве жизни, так как человек избегает общения.
Ощущение одиночества и связанные с ним эмоции приводят к повышения количества гормонов стресса в организме. Кроме того, одиночество сказывается на иммунитете человека, повышая риск преждевременной смерти на 14%.
Как пишет «Газета Кемерова»,испытывающие горе люди подвержены воспалительным процессам. Они вынуждены сталкиваться с инфарктами, инсультами, тяжелыми депрессиями и риском преждевременной смерти.
Ранее ученые рассказали, как негативные эмоции влияют на пожилых людей. Итоги масштабных исследований на тему были опубликованы в специализированном издании Psychology and Aging. Главный вывод: чтобы жить дольше, надо всего лишь меньше злиться.
Часто злящиеся пожилые люди чаще страдают от воспаления и хронических болезней и в среднем живут меньше, чем остальные мужчины и женщины в возрасте. Это не случайно, продолжает рассказывать специалист. Ведь постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни.
Так, еще несколько лет назад ученые из Голландии выяснили, что негативные эмоции сокращают длину концевых участков хромосом, защищающие ДНК от повреждений — теломер.