Москва, 17 июня. Эксперты назвали пять эмоций, негативно влияющих на здоровье людей. По их словам, наиболее опасным для здоровья является гнев. Эта эмоция становится причиной всплеска химических веществ в организме: адреналина и норадреналина. При ослабленной сердечно-сосудистой системе рост концентрации этих веществ может повысить риск возникновения заболеваний сердца.

Как пишет издание «МедикФорум», после двух часов пребывания в гневе риск возникновения сердечного приступа увеличивается почти в пять раз, а инсульта — в три раза. Второй опасной эмоцией является состояние шока. Последствиями могут быть изменения в структурах головного мозга, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству. Данные расстройства приводят к проблемам со сном, сексуальной дисфункции, хроническим болям.

Паническое расстройство, которое подразумевает острый приступ страха и тревоги в совокупности с соматическими проявлениями, подрывает психическое здоровье, отражается на качестве жизни, так как человек избегает общения.

Ощущение одиночества и связанные с ним эмоции приводят к повышения количества гормонов стресса в организме. Кроме того, одиночество сказывается на иммунитете человека, повышая риск преждевременной смерти на 14%.

Как пишет «Газета Кемерова»,испытывающие горе люди подвержены воспалительным процессам. Они вынуждены сталкиваться с инфарктами, инсультами, тяжелыми депрессиями и риском преждевременной смерти.

Ранее ученые рассказали, как негативные эмоции влияют на пожилых людей. Итоги масштабных исследований на тему были опубликованы в специализированном издании Psychology and Aging. Главный вывод: чтобы жить дольше, надо всего лишь меньше злиться.

Часто злящиеся пожилые люди чаще страдают от воспаления и хронических болезней и в среднем живут меньше, чем остальные мужчины и женщины в возрасте. Это не случайно, продолжает рассказывать специалист. Ведь постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни.

Так, еще несколько лет назад ученые из Голландии выяснили, что негативные эмоции сокращают длину концевых участков хромосом, защищающие ДНК от повреждений — теломер.