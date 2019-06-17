Соболь и Яшин выдумывают «фальшивых сборщиков» для оправдания провала на выборах в Мосгордуму

Соболь и Яшин пытаются спасти провальную избирательную кампанию в Московскую городскую думу с помощью провокаций. Ранее «навальнисты» заявили о фальшивых сборщиках подписей, саботирующих предвыборную гонку. Теперь радостно кричат о том, что «проплаченные волонтеры» переметнулись на их сторону.

Коллаборационисты в местной политике

«Вечно молодые» оппозиционные политики без заметных успехов — Любовь Соболь и Илья Яшин продолжают собирать подписи за выдвижение на пост депутатов Московской городской думы. Избиратели подписи ставят неохотно: о «навальнистах» почти никто не слышал. Провальную кампанию пытаются спасти с помощью провокаций: недавно Соболь заявила, что «проплаченные фальшивые сборщики подписей» переметнулись на сторону «добра».





О фальшивых сборщиках подписей Соболь и Яшин заявляли чуть ли не с самого начала предвыборной кампании. По версии оппозиции, мэрия Москвы, позавидовав успеху «навальнистов», наняла фальшивых добровольцев за Соболь и Яшина. Подписи, собранные «ненастоящими» сборщиками, при общем подсчете не учитывались, что мешало кандидатам в депутаты набрать количество, достаточное для выдвижения в МГД.



На подобные выдумки никто не обратил внимания, а потому Соболь пошла дальше: заявила, что несколько «фальшивых сборщиков» перешли волонтерами в ее штаб. Теперь они якобы выполняют ту же работу, но уже бесплатно. Чтобы выглядеть убедительно, Соболь даже назвала имена «перебежчиков» — Ксения Афанасенко, Владислав Оспенников, Роман Игнашевич.

Обычно на сбор подписей уходит большая часть средств, заложенных в избирательную кампанию: 60%-80% от всего бюджета —около трех-шести миллионов рублей для выборов местного значения. Поверить в то, что власть потратила на дешевую провокацию с подписями за оппозиционеров такую сумму — невозможно. Тем более невозможно поверить, что фальшивые сборщики, получающие за одну подпись около тысячи рублей, вдруг осознали глубину собственного морального падения и переметнулись в оппозиционный штаб волонтерами на безвозмездной основе.

Поиск виноватых в провале кампании

Оппозиция привыкла оправдывать неудачи в политике происками врагов. Такую же тактику избрал лидер «Партии Перемен» Дмитрий Гудков на выборах мэра Москвы. Вместо того чтобы грамотно провести избирательную кампанию и договориться как со сторонниками, так и с оппонентами, он стал кричать о том, как несправедлива к нему система «отсева» непопулярных кандидатов — муниципальный фильтр. В итоге в качестве кандидата его так и не зарегистрировали.

Неудивительно, что москвичи Соболь и Яшина не любят.

Любовь Соболь в сети «прославилась» тем, что доводит беременных женщин до госпитализации преследованием: главред Russia Today Маргарита Симоньян из-за ее навязчивых вопросов чуть не потеряла ребенка. Илью Яшина люди с «обывательским» представлением о морали тоже не жалуют: он «знаменит» тем, что запрятал собственную бабушку в нелегальный дом престарелых с ужасающими условиями содержания, чтобы самому жить в ее квартире. Людям с подобной репутацией без провокаций в ходе кампании не обойтись: иначе за них никто не проголосует.