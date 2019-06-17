Пушилин заявил об угрозе срыва мирного урегулирования в Донбассе

Донецк, 17 июня. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе находится под угрозой срыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы ДНР.

Ранее в Донецкой народной республике сообщили, что ночью 17 июня украинские силовики в очередной раз обстреляли территорию ДНР. Под обстрел попали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Сообщалось, что ВСУ использовали гранатометы и минометы. Село Спартак подверглось артиллерийскому удару из гаубиц калибром 122 мм. Как заявили в представительстве СЦКК в ДНР, украинская сторона нарушила режим тишины 18 раз.

В сообщении Дениса Пушилина сказано, что гражданская война на Украине обостряется с каждым днем, а ситуация на линии разграничения сил становится все более кровопролитной. По мнению главы ДНР, ответственность за эскалацию конфликта несет Киев.

«Сейчас вопрос мирного урегулирования гражданского конфликта в Донбассе находится под угрозой срыва. Мы призываем мировую общественность напрямую вмешаться во внутреннюю политику Украины и принудить Киев к миру, к диалогу, к конструктивному решению всех острых вопросов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Дениса Пушилина.

Глава ДНР также добавил, что Донецкая народная республика по-прежнему привержена минским договоренностям и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации в регионе мирным путем, однако это должен быть равноправный диалог, который учитывал бы все интересы жителей Донбасса.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН, жертвами конфликта на Украине стали более 10 тысяч человек.