В МИД РФ заподозрили США в подготовке масштабных ядерные испытаний

Москва, 17 июня. В МИД РФ назвали беспочвенными обвинения США в адрес Москвы о нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Ранее разведывательное управление Минобороны США сообщило, что Россия якобы нарушила мораторий на проведение ядерных испытаний. В ведомстве утверждают, что российская сторона якобы проводила «тайные ядерные взрывы крайне малой мощности». При этом утверждения американского разведуправления не были подкреплены какими-либо фактами и доказательствами.

В МИД РФ назвали беспочвенными обвинения американской стороны, отметив, что нынешние действия Вашингтона полностью повторяют события, которые предшествовали выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В министерстве иностранных дел РФ выразили уверенность, что в ближайшее время власти США объявят о намерении выйти из договора о запрете ядерных испытаний под предлогом нарушений «другими его участниками».

«Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как «прикрытие» шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является важным соглашением, которое обеспечивает международную безопасность и стабильность.