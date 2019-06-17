Клубничное полнолуние 2019 и Юпитер: когда и где наблюдать, советы астролога

Самые светлые ночи 2019 года сопровождаются красивым астрономическим явлением — полнолунием и очень ярким Юпитером, который «притулился» на небе рядом с полным диском Луны. Июньское полнолуние принято называть «клубничным» или «земляничным», но это никак не связано с цветом нашего естественного спутника. Дело в том, что нынешнее полнолуние совпадает со временем сбора этой ароматной ягоды.

Когда будет «клубничное» полнолуние

Июньское полнолуние в 2019 году будет в ночь с понедельника, 17 июня, на вторник, 18 июня.

Для Москвы: восход Луны — 21.18, заход — 03.57.

Для Петербурга: восход Луны — 22.22, заход — 03.57.

Фаза Луны: полнолуние.

Рядом с полной Луной невооруженным глазом будет заметен яркий диск Юпитера.

Где наблюдать «клубничное» полнолуние

Это красивое астрономическое явление будет доступно для наблюдения невооруженным глазом на всей территории России и вообще по всему миру, естественно, при ясной погоде. Особенно эффектно полная Луна в компании с Юпитером будет смотреться за городом на открытых пространствах — в поле, на берегу больших водоемов, с борта лодки или теплохода и так далее.

Что советуют астрологи и психологи

Федеральное агентство новостей побеседовало о влиянии полнолуния в соседстве с Юпитером на здоровье человека с кандидатом психологических наук Вадимом Игнатовым, долгие годы увлекающимся астрологией.

По словам Игнатова, соседство на небесном своде полной Луны и Юпитера никаких опасностей для землян не несет, но некоторую осторожность проявить все же следует.

«Время полнолуния требует большей внимательности, чем в другие дни. Особенно это касается здоровья, — говорит собеседник ФАН. — Июнь — время жаркое в самом прямом смысле слова, поэтому нужно тщательно соблюдать водный режим, то есть пить побольше воды. Также нужно правильно питаться, не злоупотреблять мясом и вообще тяжелой пищей и нормально высыпаться — это поможет нивелировать негативные явления от природных явлений».

Психолог также советует исключить из своего рациона алкоголь и быть максимально осторожным за рулем, да и вообще на дорогах: из-за жары и магнитных колебаний внимательность участников движения притупляется, что создает дополнительные риски.

«Что касается мнительных людей, которым в полнолуние мерещатся всякие неприятные вещи, могу им посоветовать легкие успокоительные, естественно, только по рецепту врача. А лучше всего, знаю по собственному опыту, прохладный чай с травами и медом и прогулка перед сном — это идеальное средство для снятия тревоги», — говорит Игнатов.

Астролог-любитель отметил, что его советы в формате лайт не относятся к людям, которым поставлен какой-либо медицинский диагноз.