Роскосмос представил на «Ле-Бурже-2019» концепцию Лунной исследовательской программы

Москва, 17 июня. Роскосмос представил на международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2019» концепцию Лунной исследовательской программы.

Специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш заявили, что первая высадка на Луну намечена на 2030 год. Космонавты будут проводить эксперименты и научные исследования на поверхности естественного спутника Земли. Регулярные миссии на Луну запланированы с 2032 по 2035 год.

К 2035 году на объекте планируется разместить постоянную базу. Для этого на Луну доставят строительные машины, а также крупнотоннажные грузы. Будет дан старт «расширению лунных исследований и экспериментальных программ и начало полномасштабной лунной базовой операции».

Концепцию Лунной исследовательской программы представители Роскосмоса презентовали на «Ле-Бурже-2019», который проходит с 17 по 23 июня в одноименном пригороде Парижа.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Китаю сотрудничество по лунной базе и дистанционному зондированию Земли. Предложение китайским партнерам поступило на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 6 по 8 июня в Северной столице России. Рогозин отметил, что РФ намерена развернуть систему мониторинга космического пространства в той зоне, где минимальное количество индустриальных шумов. Космонавты будут изучать дальний космос для последующего выхода на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности.