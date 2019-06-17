Цех по производству матрасов загорелся в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 17 июня. В городе Азов Ростовской области горит цех по производству матрасов, Федеальное агентство новостей располагает видео с места происшествия.

Инцидент произошел около 11.30 на улице Победы. На месте происшествия находятся более 50 спасателей, привлечены 17 единиц техники.

По предварительным данным, один человек получил ожоги. Андрей С. 1983 года рождения с ожогами 20% рук был доставлен в реанимацию ГБ №1.

Около 14.15 огонь полностью ликвидировали, погибших нет.