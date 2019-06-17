Агрономы рассказали, как выбрать клубнику

Москва, 17 июня. Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать клубнику. Рекомендации специалистов появились на сайте ведомства в понедельник.

В Роскачестве рекомендовали обращать внимание на запах, цвет и форму ягод. Кроме того, о качестве клубники многое расскажет место выращивания, жесткость и хвостик плода. Агроном Елизавета Тихонова отметила, что, учитывая сложность транспортировки ягод, лучше всего покупать клубнику, выращенную в южных районах России или в бывших республиках Советского Союза. Эксперт не рекомендовала брать крымскую клубнику, так как на полуострове слишком сухой климат для выращивания клубники, сообщает НСН.

В ведомстве также рассказали, что продающиеся в большинстве магазинов ягоды вовсе не являются клубникой – это особый вид земляники, который похож на клубнику. Существует два способа выращивания ягод – в теплице и в открытом грунте, сообщает РИАМО. Отличительной чертой земляники, выращенной в теплице, является вытянутая форма, длинный хвостик, небольшой размер и полное отсутствие запаха.

Специалисты сообщили, что в целом любая земляника не должна быть слишком мягкой или твердой. В Роскачестве рекомендовали выбирать упругую ягоду, которую можно раздавить во рту языком, сообщает News.ru.

Ранее диетологи рассказали о пользе частого употребления персиков, отметив, что фрукт содержит большое количество клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение.