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Экономика

«Северный поток — 2» построен почти на 60%

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«Северный поток — 2» построен почти на 60%

Москва, 17 июня. Газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 58,7% от его общей протяженности. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Отмечается, что по дну Балтийского моря проложен уже 1441 километр газопровода. Реализация проекта продолжается.

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2», — цитирует сообщение «Газпрома» ТАСС.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что датский участок газопровода «Северный поток — 2» может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» прокладывают по дну Балтийского моря от России до Германии. Главной целью проекта является обеспечение надежных поставок газа в Европу. Завершить строительство газопровода планируют к началу 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

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Автор: Регина Пак
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