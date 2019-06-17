Сирия, 17 июня. Еще один военный конвой с подкреплениями от США прибыл в САР. Взрыв СВУ в городе Сармада в Идлибе привел к гибели мирного жителя. САА обнаружила крупные схроны боевиков в Ракке и Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами на юге Идлиба; перебросили подкрепление в северную часть Хамы; обнаружили схроны с боеприпасами боевиков ИГ1 в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Сармада на юге провинции Идлиб.

Курды: подверглись атаке неизвестных у города Аль-Мухаймида в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты направили очередной военный конвой в Сирию.

Провинция Дейр-эз-Зор

В занимаемых курдами районах Дейр-эз-Зора произошло новое нападение неизвестных. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что налетчики открыли огонь по штаб-квартире военной разведки «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в населенном пункте Аль-Мухаймида к северо-западу от административного центра региона. О последствиях развернувшихся далее вооруженных столкновений пока ничего неизвестно. Предполагается, что нападавшие принадлежали к числу боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Тем временем в Восточном Дейр-эз-Зоре вновь вспыхнули пожары. По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), огонь охватил сельскохозяйственные районы в деревне Ат-Тватиха на востоке провинции. Информация о нанесенном урожаю уроне в настоящий момент уточняется. Напомним, в поджогах в зонах контроля «демократической армии» обвиняются джихадисты террористической группировки.

Провинция Идлиб

Новостной портал Step News Agency заявляет о продолжающихся перестрелках на линии соприкосновения сил сторон в южной части Идлиба. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам джихадистов возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой1»*** террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на подступах к населенным пунктам Трамла и Аринба. Напомним, правительственные войска были вынуждены принять меры в ответ на обстрелы города Аль-Касабия, предпринятого боевиками несколько часов назад.

Тот же медиапортал сообщает о взрыве в городе Сармада на севере региона. СВУ детонировало в одном из центральных кварталов населенного пункта, что привело к гибели одного и ранению еще двух мирных жителей. По предварительным данным, ответственность за установку бомбы лежит на боевиках террористической группировки «Исламское государство». Напомним, часть джихадистов бежала на оккупированные исламистами вооруженной оппозиции территории во время зачистки «Акербатского котла» в соседней провинции Хама, проводившейся при поддержке ВКС РФ в сентябре 2017 года.

Провинция Хама

Появилась информация о том, что в северные районы Хамы были переброшены подкрепления Сирийской арабской армии (САА). Дополнительные подразделения прибыли к линии разграничения сил с исламистами. Напомним, правительственные войска развивают наступление на данном направлении с целью обезопасить ранее освобожденные населенные пункты.

В то же время к боевым вылетам в поддержку правительственных сил приступили сирийские ВВС, передает Twitter-канал (HalabTodayTV). Точечные авиаудары авиации САР пришлись по местам базирования джихадистов недалеко от населенного пункта Аз-Залакият.

Провинция Ракка

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что на подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) территориях на юго-востоке Дейр-эз-Зора и на юге Ракки были обнаружены крупные схроны с боеприпасами и оружием, принадлежавшие боевикам «Исламского государства». Из тайников террористов удалось извлечь около 12 тысяч мин и различных взрывных устройств. Более подробные сведения о местонахождении хранилищ джихадистов не оглашались. Напомним, операция по зачистке южных районов Ракки велась летом 2017 года, тогда как Юго-восток соседнего Дейр-эз-Зора перешел под контроль сил САР в конце 2017-го. Ввиду большого количества СВУ и тайных укрытий террористов, работы по их выявлению и уничтожению продолжаются до сих пор.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) был передислоцирован очередной военный конвой от Соединенных Штатов. Отмечается, что колонна с подкреплениями прибыла в контролируемые курдами районы. Однако информации о точном месте прибытия конвоя пока не поступало. Предполагается, что техника, как и в прежние разы, была переброшена на северо-восток Хасаки через пограничный переход «Семалка». Как известно, Соединенные Штаты регулярно предоставляют материально-техническую поддержку «Демократическим силам Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)