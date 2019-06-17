Юнкер призвал не относиться враждебно к России

Берлин, 17 июня. Европейская комиссия (ЕК) работает над новыми отношениями с Российской Федерацией, потому что без России не может быть построена архитектура безопасности. Об этом заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время выступления в понедельник в Германии.

Он подчеркнул, что нельзя относиться к Москве так «враждебно».

«Без России нет архитектуры безопасности, вот поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим сблизить людей, чтобы жить в мире», — объяснил он.

Юнкер — один из немногих в Брюсселе, кто в течение последних лет неоднократно высказывался за улучшение отношений с российской стороной после того, как ЕС начал вводить антироссийские рестрикции в отношении Москвы из-за воссоединения Крыма с РФ.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 96% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».