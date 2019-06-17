Власти Башкирии назвали условие выплаты Алсу повышенной пенсии

Уфа, 17 июня. Башкирские власти назвали условие выплаты эстрадной певице Алсу, получившей недавно звание народной артистки Башкирии, повышенной пенсии.

В администрации главы Башкирии сообщили, что местное законодательство не ограничивает претендентов на звание народного артиста проживанием в регионе — достаточно быть гражданином России. Что касается повышенной пенсии, то для народных артистов Башкирии «предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии около 800 рублей в случае проживания в регионе», сообщили в администрации.

«Также предусмотрена возможность воспользоваться единой денежной компенсацией за жилищно-коммунальные услуги», — приводит Ura.ru слова представителя администрации.

Музыкальные критики и артисты, говоря о новом звании Алсу, предположили, что чиновники таким образом хотят поддержать знаменитость, которая оказалась в центре внимания после накрутки голосов в пользу ее дочери Микелы Абрамовой на детском «Голосе».

«У телевизионщиков своя тусовка, у зрителей — своя, у олигархов — своя. Естественно, что члены одной тусовки пытаются подсластить неприятные пилюли своим людям», — заявил музыкальный критик Александр Волков.

В свою очередь Павел Рудченко, музыкальный продюсер, высказал мнение, что Алсу дали звание народной артистки, поскольку в Башкирии не нашли других исполнителей, которых знала бы вся страна.

«Многие раздают эти титулы (народного и заслуженного артиста) звездам всероссийского уровня, чтобы поднять культурный вес своего региона, привлечь к нему внимание», — добавил продюсер.

Критик и ведущий POP-KOPM-SHOW Евгений Бабичев считает, что 35-летняя исполнительница на сцене не показала тех успехов, которые бы позволили ей получить звание народной артистки. По его мнению, все же важен не документ, а народная любовь.

Первый канал после возмущений телезрителей провел проверку касательно результатов шестого сезона «Голоса. Дети», напомнила «Газета.ру». По итогам проверки выяснилось, что была накрутка голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой, что позволило ей победить в телепроекте. Руководство телеканала аннулировало результаты и присудило победу всем финалистам, отметил «Ридус».