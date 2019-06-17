Косачев пообещал НАТО военную реакцию на усиление присутствия США в Польше

Москва, 17 июня. Усиление военного присутствия США на восточных границах Польши является нарушением основополагающего акта Россия — НАТО, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Это радикальное нарушение основополагающего акта Россия — НАТО», — заявил Косачев в эфире «России 24».

Сенатор подчеркнул, что Россия предпримет ответные меры «военного характера». Косачев заявил, что мифическая угроза со стороны России используется западными странами в качестве предлога для усиления присутствия в Восточной Европе.

«За этим нет никакой реальной угрозы со стороны России, но на Западе есть вскармливание идеи этой угрозы», — добавил Косачев.

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда 12 июня подписали декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу, Вашингтон разместит в Восточной Европе эскадрилью разведывательных беспилотников. Кроме того, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Вашингтон и Варшава договорились о присутствии в европейской стране дивизионного командования американских войск, которому будут подчиняться войска на восточном фланге НАТО.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил об ответе России на усиление е военного присутствия США в Польше. По его словам, в качестве реакции на договоренности Вашингтона и Варшавы Россия может усилить свои войска на западной границе.