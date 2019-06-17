Сын Алибасова забрал отца из больницы

Москва, 17 июня. Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший. По его словам, уже через три дня он увезет отца в Казахстан.

Напомним, музыкант был экстренно госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Медики ввели Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он провел пять суток. 11 июня он пришел в себя.

Пока у продюсера наблюдаются провалы в памяти. Но по словам врачей, уже к завтрашнему дню память должна восстановиться о крайней мере на 80–90%. Представитель Алибасова сообщил, что состояние артиста пока остается тяжелым. И это неудивительно: медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, напоминает «Свободная пресса».

Во время пребывания Алибасова в больнице его кот Чуча успел стать настоящим звездой. Всего за два дня кот заработал 150 тыс. долларов. Бешеную популярность питомец приобрел после своего исчезновения из квартиры продюсера.

Обнаружить Чучу смогли ученики школы кунг-фу в центре Москвы. После этого канадскому сфинксу начали предлагать сниматься в рекламных роликах.