Израиль якобы нашел дешевый и эффективный способ уничтожить С-300 в Сирии

Израиль все еще надеется уничтожить комплексы С-300, которые существенно ограничивают возможности его ВВС в воздушном пространстве Сирии. Утверждается, что Тель-Авив якобы нашел дешевый и эффективный способ ликвидации зенитно-ракетных комплексов российского производства, развернутых в САР. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ближневосточное оружейное предприятие «Рафаэль» создало планирующую бомбу под названием Spice-250, сообщил в интервью «Свободной прессе» замглавы компании Орен Уриель. По его словам, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерено применить ее против защищающих небо Сирии ЗРК. Предполагается, что поставки в еврейское государство откроются во второй половине текущего года

Главное достоинство этого вооружения, как уверяют разработчики, – очень низкая цена. Бомбы значительно дешевле ракет, с помощью которых истребители F-35 раньше пытались устранить сирийские системы ПВО.

Представитель военной компании называет Spice-250 «умной бомбой». По его словам, она оснащена оптоэлектронной системой самонаведения, способной отслеживать на земле те цели, изображения которых заложены в память Spice-250. Снаряд до выбранного объекта также ведет специальная инерциальная программа управления с GPS-навигацией. Боевые составляющие этой бомбы бывают либо проникающие, либо осколочно-фугасные.

Задавать направление на различные виды целей может сам пилот непосредственно в ходе вылета. При этом снаряд способен планировать на расстояние вплоть до 100 километров, и потому израильским бомбардировщикам не нужно будет входить в зону работы сирийской противовоздушной системы.

Кроме того, Spice-250, как уверяют создатели, весят всего около 115 килограмм, из-за чего радары САР будто бы не смогут их зафиксировать. Сбрасывать же бомбы можно с самолетов F-16, более дешевых в эксплуатации, нежели F-35.

Означает ли это, что С-300, поставленные Россией в САР осенью 2018-го после провокации израильских летчиков в небе у берегов Латакии, действительно могут вскоре оказаться под угрозой уничтожения?

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук уверен, что какой-то серьезной опасности для зенитно-ракетных комплексов нет. По его мнению, данные сообщения вообще не заслуживают особого доверия. Это в намного большей степени информационная атака, нежели реальный готовящийся военный удар на поражение. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Ранее израильтяне уже заявляли о каких-то сверхсовременных секретных разработках, якобы способных устранить развернутые в Сирии С-300. Говорилось, в частности, и о неких беспилотниках, которые будто бы способны сделать все сами и притом совершенно не заметно для противовоздушной системы САР. Теперь же сообщается о некой бомбе. В любом случае надо понять, что задача по созданию таких вооружений у Тель-Авива есть и что он будет готов потратить ресурсы на них, поскольку российские ЗРК серьезно мешают маневрам ВВС ЦАХАЛ в регионе. Однако переоценивать угрозу этих усилий, безусловно, не стоит», – заметил эксперт.

Эти данные о выработке намного более эффективного, но притом намного более дешевого способа военного уничтожения С-300 вызывают скорее улыбку. То, как расписывают эту бомбу ее создатели, может принципиально отличаться от того, что существует на самом деле, поэтому слова представителя данной компании стоит поделить в несколько раз.