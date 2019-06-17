Лавров заявил о необходимости дальнейшего диалога по Корейскому полуострову

Москва, 17 июня. Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в Москве. После встречи Лавров на пресс-конференции отметил необходимость дальнейшего диалога по Корейскому полуострову.

Глава МИД РФ рассказал, что в ходе беседы было уделено особое внимание проблематике мира на полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. Лавров подчеркнул, что как представители российского МИД, так и их южнокорейские коллеги едины в понимании необходимости дальнейших переговоров между всеми участниками корейского урегулирования.

«Как Республика Корея, так и Россия считают возможным, единственным возможным способом добиться прогресса в решении существующих в субрегионе проблем через мирное политическое урегулирование, выработку встречных шагов в этом процессе», — заявил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров подчеркнул значимость трехсторонних проектов в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Глава российского МИД сообщил, что они с Кан Ген Хва обсудили перспективы сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР в области железнодорожного транзита, строительства газопровода и линии электропередач.

«Пока эти планы остаются на бумаге, но мы уверены, что они заслуживают практического внимания, в том числе и с точки зрения создания условий для продвижения по пути урегулирования проблем Корейского полуострова», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров рассказал, когда будет решена проблема беженцев в Сирии. Глава российского МИД отметил, что это произойдет после полного выполнения сочинского меморандума.