Москва, 17 июня. Мошенник, который воспользовался ситуацией с пропажей любимого канадского сфинкса Бари Алибасова, объявился. Об этом рассказал Бари Алибасов-младший.

По его словам, он просит вернуть принесенного им кота. Отдавший Алибасову «кота-самозванца» мошенник вернул 550 тысяч рублей. Ранее эти деньги он получил в качестве вознаграждения за поимку любимого питомца Алибасова.

Ранее PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о том, что кот продюсера породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры, пока его хозяин был в больнице. За возврат питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение или выступление группы «На-На».

В четверг, 13 июня, неизвестный принес в офис кота и получил 800 тысяч рублей. Позже выяснилось, что кот не тот. Как пишет РИА Новости, настоящего сфинкса Алибасова позже нашли в школе кунг-фу неподалеку от квартиры продюсера.

Как уточнил Бари Алибасов-младший, мошенник пообещал вернуть и оставшуюся часть денег — 250 тысяч рублей.

Заслуженный артист России и основатель группы «На-На» Бари Алибасов оказался в реанимации посте того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Его доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У продюсера диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Семья Алибасова намерена подать в суд на производителя упомянутого средства. Иск подаст его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, поскольку сам он сейчас не в состоянии заниматься этими вопросами. Близкие Алибасова надеются, что иск в суд поможет уберечь других людей, в том числе детей, от таких несчастных случаев.

Позже Бари Алибасов вышел из состояния искусственной комы. Продюсер пока не может говорить и имеет проблемы с памятью.

Ранее Вадим Горжанкин не исключил версию отравления продюсера. Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Горжанкин уточнил, что отправил запрос в пресс-службу ведомства, чтобы выяснить, когда будет готова экспертиза.