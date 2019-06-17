В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным

Оттава, 17 июня. Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным. Об этом сообщает издание Journal De Quebec.

По имеющимся данным, у девушки была астма и острая аллергия на арахис, однако ее молодой человек не был в курсе.

По данным канадского портала, перед свиданием с девушкой он съел бутерброд с арахисовой пастой. При встрече влюбленные поцеловались, после чего у Мириам начался приступ удушья.

К сожалению, ингалятор для астмы состояние не облегчил. Девушке вызвали скорую помощь, медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ее не удалось.

Сообщается, что инцидент произошел несколько лет назад, но та трагедия стала поводом для напоминания об осторожности людям, которые страдают таким видом аллергии.