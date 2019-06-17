Москва, 17 июня. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон вынужден придумывать новости ради интересов Запада в Венесуэле. Так считает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской, комментируя недавнее заявление американского чиновника о «новом военном контракте» Москвы и Каракаса.

Ранее посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский в интервью РИА Новости подчеркнул, что заявление Джона Болтона является очередной выдумкой. Ее цель — поддержать иллюзию, что Венесуэла якобы представляет собой «угрозу». Кроме того, Заемский напомнил недавние слова президента РФ Владимира Путина.

«Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», — сказал дипломат.

Заявление Джона Болтона также прокомментировал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, утверждением о том, что поддержку России можно «купить», Болтон расписался в полном незнании РФ.

«К тому же он (Джон Болтон. — Прим. ред.) явно не в ладах с цифрами. Озвученная им сумма — менее 13,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте, что составляет что-то в районе 0,075% от расходной части федерального бюджета России на 2019 год, — кроме смеха вообще ничего не вызывает», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Напомним, Венесуэла оказалась втянута в затяжной кризис после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Боливарианской Республики. Самозванца поддержали Соединенные Штаты, а также их союзники из числа стран Латинской Америки и Евросоюза.

Несмотря на то, что попытка переворота в Венесуэле провалилась, Вашингтон до сих пор стремится исказить реальную картину происходящего в Каракасе с помощью ангажированных СМИ, в том числе через распространение ложной информации. Например, именно так в западной прессе появился вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили самолетами российской авиакомпании, а также фейк о мифической ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас. Все эти сообщения были опровергнуты в том числе теми изданиями, которые их распространили.

Генеральный директор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с Nation News напомнил, что легитимному главе Венесуэлы Николасу Мадуро удалось стабилизировать обстановку в стране, и теперь Западу нужно с этим считаться. По мнению эксперта, заявление Джона Болтона о «контракте» Москвы и Каракаса отражает заинтересованность западных стран в том, чтобы ситуация в Боливарианской Республике не нормализовалась.

«Болтону остается только выдумывать новости, и новость об этом контракте — это тоже очередной фейк. Он нужен для двух целей: использовать его против Мадуор, и, конечно, упрекнуть Россию», — сказал Егор Лидовской.

При этом он добавил, что мировые игроки понимают фейковость «новости» о «военном контракте» РФ с Венесуэлой. Однако заявление Джона Болтона рассчитано на такие страны как Бразилия.