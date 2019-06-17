Онколог рассказал, как отразилась авария в Чернобыле на здоровье россиян

Москва, 17 июня. Онколог-химиотерапевт Вадим Гутник рассказал, как отразилась авария на чернобыльской АЭС на здоровье россиян.

Гутник прокомментировал данные Минздрава, согласно которым за последние 10 лет онкологические заболевания в России выросли на 40%. Больше всего случаев выявления злокачественных образований в прошлом году было зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тысяч населения. На втором месте расположилась Республика Мордовия — 3292,1 на 100 тысяч населения. Далее следуют Краснодарский край, Калужская и Псковская области — примерно 3110,5 на 100 тысяч населения.

Онколог отметил, что причинами увеличения случаев развития рака у россиян служат многие факторы, один из которых — авария на чернобыльской АЭС.

«Что касается экологии: мы все учили физику в школе и помним, что у каждого радиоактивного элемента есть свой период полураспада. А теперь вспомните, в каком году была чернобыльская катастрофа, о которой сейчас сняли замечательный сериал? — приводит его слова Национальная служба новостей. — Вы тогда поймете, почему возможен некий всплеск».

Он добавил, что при изучении статистики Минздрава следует учесть и тот факт, что в России стали лучше диагностировать это заболевание.

Он также пояснил, что онкологическое заболевание может развиваться у человека постепенно в течение жизни.

«Современная трактовка канцерогенеза (ложный патофизиологический процесс зарождения и развития опухоли. — Прим. ФАН) и возникновения рака предполагает под собой наличие мутаций, — подчеркнул онколог. — То есть это такой некий конгломерат мутаций, который возникает у человека в течение жизни. И в конечном итоге включается механизм клеточного апоптоза (регулируемый процесс программируемой клеточной гибели. — Прим. ФАН): смерти или клетка становится злокачественной, потом метастазирует».

Ранее СМИ сообщили, что поклонникам сериала «Чернобыль» из Китая якобы продавали туры в одноименный город, однако на самом деле возили в город Челябинск, пишет Deita.ru.