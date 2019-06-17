В РПЦ рассказали, кто хочет превратить Екатеринбург в «город бесов»

Православное сообщество Екатеринбурга восприняло как «грандиозную провокацию» сообщения о том, что на въезде в город появилась табличка «город бесов».

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил пресс-секретарь Екатеринбургской епархии РПЦ Анжела Тамбова.

«В Екатеринбурге происходит процесс перезагрузки гражданского общества. Кто-то установил табличку «город бесов». Православные восприняли это как грандиозную провокацию. У нас город добрых людей. И видно желание определенных сил сделать из нашего доброго красивого города именно такой город, как указано на этой табличке», — заявила собеседница ФАН.

По ее словам, послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла было обнародовано в храмах Екатеринбурга в один из главных православных праздников.

«Эта новость среди многих православных была воспринята с определенным огорчением. Поскольку на этот сквер все уповали, надеялись, что на третий раз все получится», — рассказала Анжела Тамбова.

Любой человек, который строил частный дом или хотя бы согласовывал пристройку к дому, понимает, какой путь надо пройти, чтобы получить разрешение на строительство, отметила представительница РПЦ. Тем более когда речь идет о таком большом сооружении, как храм в центре города.

«Мы уже трижды проходили эти испытания, согласовывая документы со всеми инстанциями. Но православные — добрые, мыслящие и созидательные люди, не настроенные на вражду. В определенном смысле православное сообщество — это гражданское общество, о котором может мечтать наша страна. И вот на третий раз православные сами говорят — мы уходим, чтобы не нагнетать ситуацию», — подчеркнула собеседница ФАН.

По словам пресс-секретаря Екатеринбургской епархии, Екатеринбург сегодня пытаются расколоть.

«Выявилось ядро людей, которые почему-то защищали именно тот сквер, где собирались строить храм. При этом они равнодушны, когда под строительство нерелигиозных зданий вырубаются другие скверы и парки. Казалось бы, они победили, надо радоваться. Но вот этой провокацией с «городом бесов» они как бы призывают своих сторонников «не зачехлять оружие», — уверена собеседница ФАН.

По ее словам, в Екатеринбургской епархии мониторят ситуацию.

«Мы видим, что людей уже понемногу пытаются настроить против строительства храма в любом другом месте города. Обнажается истинная позиция «защитников сквера». Мы не тешим себя иллюзией, что подбор новой площадки под строительства храма и его строительство будет идти в мирной благостной атмосфере, хотя очень бы хотелось. Хотя мы уверены, что наш мудрый народ поймет, что происходит на самом деле», — считает Анжела Тамбова.

По ее словам, недавно был организован сбор мнений горожан о том, где должно быть выбрано новое место для строительства храма.

«В обсуждении приняли участие более 11 тыс. горожан. Если оставить за рамками откровенный троллинг вроде «на Марсе», то порядка 50 предложений — конструктивные. Опрос выявил, что городу не хватает храмов в шаговой доступности. То есть православные — это не маргинальная группа населения, как пытаются представить наши противники, а полноводная народная река», — рассказала собеседница ФАН.

По ее словам, сегодня всем миром необходимо выбрать новое место и больше не допускать, чтобы ситуация развивалась так, как это было уже трижды.

«Екатеринбург, как это уже доказали историки, начинался именно с храма Святой Екатерины. Следовательно, восстановить его в центре города будет правильно и концептуально. Поэтому строить храм надо в исторической части города. Но это не исключает, что одновременно возникнут инициативы о строительстве храмов в шаговой доступности в микрорайонах города», — считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии.

Если будут протесты и против нового места строительства храма, общество наконец увидит, кто есть кто, считает представительница РПЦ.

«Защитники сквера говорили православным: идите, стройте в другом месте. Мы ушли, будем строить в другом месте, вот и посмотрим, насколько они готовы держать свое слово. Городское общество сейчас поймет, на самом ли деле зачинщики протестов выступали за защиту сквера — или они выступали против храма и хотели раскачать ситуацию в городе», — отметила Анжела Тамбова.

Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в РПЦ принято решение выкупить участок городской земли, чтобы на ней строить храм, уже не спрашивая общественного мнения.

«Сегодня у нас экспертное сообщество ведет серьезную работу, рассматривает все площадки, которые вошли в так называемый шорт-лист возможных мест строительства храма. Этот шорт-лист опубликован на сайте администрации города. Никакой позиции Екатеринбургской епархии о том, что мы будем покупать землю под строительство храма, чтобы ни с кем не считаться, нет», — резюмировала собеседница Федерального агентства новостей.

16 июня, в один из главных православных праздников — день Святой Троицы, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что Екатеринбургская епархия отказывается от планов по строительству храма Святой Екатерины в сквере возле городской набережной.

По его словам, церковь «всегда хотела только святости и мира». Владыка Кирилл подчеркнул, что протестующие против строительства церквей «хотят разбудить древнего демона гражданской междоусобицы».

«Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью божественному промыслу, ведущему нас ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», — заявил он.

Утром 17 июня в городских СМИ появилась информация о том, что табличка «город бесов» возникла этим утром прямо под знаком «Екатеринбург» на въезде в город по Новокольцовской трассе. Ее видели те, кто въезжал в город со стороны аэропорта.

Полиция заявила, что табличка демонтирована. Идет поиск тех, кто ее установил.