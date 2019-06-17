Путин провел переговоры с президентами Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана

Москва, 17 июня. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом говорится на сайте Кремля.

В телефонном разговоре с главой Таджикистана Рахмоном Путин поблагодарил его за успешную организацию саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе, который состоялся 14-15 июня.

В разговоре с президентом Туркменистана Бердымухамедовым российский лидер обсудил развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Также стороны обсудили предстоящую поездку президента Туркменистана в Татарстан.

В понедельник Путин и Мирзиеев в ходе телефонных переговоров продолжили обсуждение вопросов двусторонней повестки, которое состоялось на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Саммит ШОС прошел в Бишкеке 14-15 июня. Российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и президентом Ирана Хасаном Роухани. Кроме того, Путин посетил Душанбе, где в субботу принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).