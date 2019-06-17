Москва, 17 июня. Художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин отреагировал на сообщения о своей госпитализации. Артист заявил, что «это глупости».

Информацию о том, что Калягин попал в больницу, распространил телеканал РЕН-ТВ. Сообщалось, что медики якобы диагностировали у него нарушения сердечного ритма, пишет «Вечерняя Москва».

Однако сам Калягин эти слухи опроверг. В комментарии РИА Новости он объяснил, что просто заехать проверить сердце, такие обследование он делает периодически.

«Что за глупости. Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день», — подчеркнул он.

Калягин с возмущением заметил, что если он заехал в поликлинику, то не нужно делать «такие непонятные ложные заявления».

Его помощница также заверила, что с артистом все хорошо.

«Все в порядке, Александра Александровича никуда не положили, ни в какую больницу. Что это за слухи?» — заявила она порталу «Ридус».

По данным газеты «Аргументы и факты», плановое обследование Калягина продлится два дня. Уже 18 июня, он вернется домой, а через три дня у него запланирован спектакль.

Как напоминает «Утро.ру», большую популярность артисту принесла главная роль в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя».