Патрушев обсудил с генсеком Совета нацобороны Венесуэлы безопасность страны

Москва, 17 июня. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел встречу с главой Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом в Москве, об этом сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

Как сообщили в СБ РФ, стороны обсудили перспективы российско-венесуэльского сотрудничества в сфере безопасности. Прежде всего, Патрушев и Фернандес обратили внимание на обеспечение внутриполитической стабильности и информационной безопасности.

Ранее в Венесуэле разразился политический кризис. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января, следуя командам из Вашингтона, объявил сам себя «временным главой» государства, и сразу же был признан США и их союзниками. Сам же Гуайдо не исключил военного вторжения США в страну для того, чтобы свергнуть законного президента Николаса Мадуро. Российские власти предостерегли США от военного вмешательства в Венесуэле.

Стоит отметить, что США оказывают Гуайдо не только финансовую, но и информационную поддержку. Западная пресса регулярно публикует низкопробные фейки, которые с легкостью опровергаются. Так, в январе агентство Reuters распространило вброс о том, что якобы в Венесуэлу прибыла ЧВК «Вагнер». На деле же в страну были отправлены российские военные инструкторы.

В МИД РФ подтвердили, что в Венесуэле работают российские инструкторы, которые помогают местной армии готовить специалистов для купленной в РФ военной техники. Российские инструкторы находятся в стране на законной основе по приглашению официального Каракаса.