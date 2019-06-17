СБ РФ заявил о готовности содействовать диалогу между Венесуэлой и оппозицией

Москва, 17 июня. Председатель Совета Безопасности России Николай Патрушев во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом в Москве подтвердил неизменность позиции Москвы в поддержку законного лидера Венесуэлы и руководства страны, обсудили перспективы взаимодействия в отрасли безопасности. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе СБ РФ.

«Российская сторона подтвердила неизменность позиции, направленной на поддержку легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны», — следует из сообщения.

Помимо этого, секретарь СБ России подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между Каракасом и оппозиционными силами для поиска компромисса.

Напомним, в начале текущего года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, получив сигнал из США, объявил себя «временно исполняющим обязанности президента страны». Ряд государств под руководством Штатов поддержали Гуайдо. Российская Федерация выступила в поддержку единственного легитимного главы Венесуэлы Николаса Мадуро, при этом российская сторона призвала мировое сообщество не допустить вмешательства Вашингтона во внутренние дела суверенной страны.