Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

СБ РФ заявил о готовности содействовать диалогу между Венесуэлой и оппозицией

505
0 Оставить комментарий

СБ РФ заявил о готовности содействовать диалогу между Венесуэлой и оппозицией

Москва, 17 июня. Председатель Совета Безопасности России Николай Патрушев во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом в Москве подтвердил неизменность позиции Москвы в поддержку законного лидера Венесуэлы и руководства страны, обсудили перспективы взаимодействия в отрасли безопасности. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе СБ РФ.

«Российская сторона подтвердила неизменность позиции, направленной на поддержку легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны», — следует из сообщения.

Помимо этого, секретарь СБ России подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между Каракасом и оппозиционными силами для поиска компромисса.

Напомним, в начале текущего года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, получив сигнал из США, объявил себя «временно исполняющим обязанности президента страны». Ряд государств под руководством Штатов поддержали Гуайдо. Российская Федерация выступила в поддержку единственного легитимного главы Венесуэлы Николаса Мадуро, при этом российская сторона призвала мировое сообщество не допустить вмешательства Вашингтона во внутренние дела суверенной страны.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров