Сын Алибасова оценил вероятность возвращения к отцу памяти

Москва, 17 июня. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил, что ко вторнику к отцу может вернуться 80-90% памяти.

На данный момент Алибасов-младший ждет результатов анализов. Он надеется, что они придут в течение нескольких часов.

Сам пострадавший продюсер Бари Алисбасов спит. По словам его сына, возможно три варианта развития событий.

«Либо нужно будет, чтоб он еще побыл в реанимации, потому что у него маленькие болячки в желудке остались, — приводит его слова РИА Новости, — либо мы его экстренно отправляем в Казахстан, либо отец захочет остаться дома, прийти в себя, и, несмотря на реабилитацию, будет готовить новую программу группы».

Алибасов-младший оценил вероятность возвращения памяти к отцу. Он выразил надежду, что это произойдет уже во вторник.

«К завтрашнему дню врачи прогнозируют, что у его восстановится память, по крайней мере на 80–90%, — рассказал сын звезды. — Мы уже будем советоваться с папой, как поступить, я очень хочу, чтоб он самостоятельно принял решение. Жду, когда, наконец, наступит это состояние».

Напомним, Алибасов был госпитализирован с тяжелейшим ожогом пищевода после того, как выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. По словам его сына, отец очнулся от медикаментозного сна. В ближайшем будущем он останется под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма Алибасова-старшего. Однако в понедельник медики уточнили, что состояние остается тяжелым. Семья больного планирует отправить его на реабилитацию в Казахстан.