Сборная России проведет матч с командой Шотландии в «Лужниках»

Москва, 17 июня. Матч сборных России и Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 состоится в Москве на стадионе «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на БСА ОК «Лужники». Начало игры — в 21.45», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках отборочного турнира чемпионата Европы сборная России проведет матч с командой Шотландии в Глазго, который состоится 6 сентября. Матч с командой Казахстана пройдет 9 сентября в Калининграде.

Последний матч сборная России провела 11 июня, в котором обыграла команду Кипра со счетом 1:0. 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино с рекордным счетом 9:0.