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Самолет-разведчик ВВС США засекли у границ Калиниградской области

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Самолет-разведчик ВВС США засекли у границ Калиниградской области

Вашингтон, 17 июня. Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области. Данные об этом распространил портал Plane Radar.

Согласно информации ресурса, радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 и позывным #SHUSH77 поднялся в воздух в 09.50 по московскому времени с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании. Через два часа самолет приблизился к границам Калининградской области.

Самолет-разведчик ВВС США засекли у границ Калиниградской области

Как отмечает РИА Новости, самолеты иностранных ВВС (как правило, ВВС США) стали все чаще появляться у границ РФ. Минобороны России призывало Пентагон прекратить разведывательные операции у российских рубежей, однако американские военные эти призывы игнорируют.

В январе этого года «Федерал Пресс» сообщил о перехвате американского самолета-разведчика P-8A Poseidon российским истребителем в небе над Балтикой.

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Автор: Игорь Федоров
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