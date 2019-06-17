Находившихся на атакованном в Оманском заливе танкере россиян доставят на родину

Краснодар, 17 июня. Россиян, которые находились на борту атакованного в Оманском заливе танкера, доставят на родину. В настоящее время оформляются документы для возвращения в РФ жителей Новороссийска, Краснодара и Туапсе, об этом сообщили в Черноморско-Азовской территориальной организации Российского профессионального союза моряков.

Как сообщили в организации, в настоящий момент россияне находятся в Дубае, где оформляют документы для возвращения на родину.

«Либо их репатриируют, либо доставят обратно на борт судна, и они отправятся на родину на нем, решение примет судовладелец», — сообщили в профсоюзе в комментарии ТАСС.

В четверг два танкера, Front Altair и Kokuka Courageous, были атакованы в Оманском заливе. После атаки на танкерах произошли взрывы и пожар. Находившиеся на борту судов члены экипажей не пострадали, все они были эвакуированы: часть моряков доставили на территорию Ирана, часть — на эсминец США. На борту судна находились 12 граждан РФ.

США и Саудовская Аравия обвинили в нападении на танкеры Иран. Вашингтон и Эр-Рияд ссылаются на видеозапись, на которой якобы иранские военнослужащие снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера.

В Тегеране отвергли безосновательные обвинения, основанные на черно-белом видеоролике плохого качества. Командование армии республики указало на то, что на место ЧП для спасения моряков танкеров были направлены корабль и вертолет.