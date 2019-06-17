В Крыму объяснили, почему бывшие жители полуострова попросили российское гражданство
Симферополь, 17 июня. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе объяснил, почему родившиеся на полуострове украинцы попросили российское гражданство. Он назвал такое желание осознанным и закономерным.
Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что более 120 украинцев, переехавших из Крыма и Севастополя до воссоединения полуострова с Россией, подали заявление на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.
«Сегодня, когда человеку мыслящему понятно, что происходит на Украине, когда люди, имеющие связи с Крымом, могут сравнить положение дел в России и на Украине, они принимают такие решения. Это люди, которые понимают суть происходящих за последние пять лет в Крыму перемен», — объяснил Иоффе желание бывших крымчан получить российский паспорт.
Как сообщает Газета.ru, принятие решений о предоставлении российского гражданства рожденным на полуострове может занять до трех месяцев. Иоффе призвал не затягивать с этим вопросом, передает РИА Новости.
Напомним, Крым присоединился к России в марте 2014 года в результате референдума. 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав РФ. Крымские власти приняли решение провести референдум после государственного переворота на Украине.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин упростил выдачу паспортов для граждан Украины.