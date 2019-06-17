Украина привезла на Парижский авиасалон только макеты

Париж, 17 июня. Украинская авиационная промышленность не привезла на 53-й Парижский авиационно-космический салон ни единого воздушного судна для показа на статической экспозиции или участия в летной программе. Об этом рассказал ТАСС на выставке представитель украинского концерна «Укроборонпром».

По имеющимся данным, на проходящем авиасалоне в Ле-Бурже Украина представлена лишь несколькими макетами и участком, в котором размещены маленькие экспозиции предприятий «Антонов» и «Мотор Сич».

Собеседник агентства объяснил, что участие Украины по многим факторам, в том числе по финансово-экономическим причинам, крайне ограничено.

Отмечается, что участие Украины в 2017 году было более масштабным.

«Тогда концерн «Укроборонпром» презентовал новый транспортный самолет Ан-132D, который был показан на статической экспозиции и принимал участие в летной программе», — рассказал собеседник ТАСС.

Напомним, 53-й Парижский авиационно-космический салон проходит в пригороде Ле-Бурже. Выставка начала свою работу 17 июня и продлится до 23 июня.