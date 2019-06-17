Депутат Госдумы Власов объяснил, зачем назначил помощником Хованского

Москва, 17 июня. Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов объяснил, почему решил сделать своим помощников YouTube-блогера Юрия Хованского.

Самый молодой депутат Госдумы объяснил, почему среди других блогеров именно Хованский привлек его внимание, и он решил сделать его своим помощником. Как констатировал Власов, дело не только в популярности YouTube-звезды, но и контента, который он размещает на своей странице. Депутат подчеркнул, что Хованский затрагивает социально-значимые вещи, в то время как его коллеги предпочитают выкладывать в Сеть обзоры на дорогие автомобили или подделки сумок.

«Мне кажется, что те темы, которые он поднимает, например, сравнение товаров эконом-класса в магазинах шаговой доступности или проект «Шаверма-патруль», где он сравнивает качество продукции и различные санитарные нормы, полезны для молодежи, — приводит слова Власова «Ньюинформ». — Я уверен, что люди будут обращаться к Хованскому за помощью и уже это делают. Теперь у него будет официальный источник и официальные возможности им помогать».

Власов прокомментировал присутствие алкоголя в роликах блогера из Петербурга. Депутат напомнил, что в этом нет ничего противозаконного.

«У того же Парфенова это есть, который с бутылкой вина на просторах YouTube рассуждает о различных проблемах, — заметил депутат. — Это совершенно нормально».

По мнению Власова, его новый помощник является импульсивным, ярким и активным человеком. Хованский отражает достаточно большую часть молодежи, убежден депутат.

Ранее Хованский в своем аккаунте в Twitter заявил, он будет помогать самому молодому депутату работать с россиянами в Интернете и не только, передает Infox.