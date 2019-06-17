Совет ЕС обеспокоен вызовами безопасности в Черном море

Люксембург, 17 июня. Министры иностранных дел стран Европейского союза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Черном море. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, по итогам заседания которое состоялось в Люксембурге.

«Совет ЕС по-прежнему обеспокоен вызовам безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь заявляет, что уважение международного права», — говорится в заявлении.

Кроме того, главы МИД ЕС отметили возрастающую стратегическую роль Черного моря, призвав европейское сообщество к расширению сотрудничества в данном регионе. В заявлении подчеркивается важность использования всех возможностей ЕС для экономического развития и создания устойчивой связи в Черноморском регионе, а также за его пределами. Помимо этого, главы МИД ЕС подтвердили позицию непризнания воссоединения Крыма с Россией, передает РИА Новости.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что голосования о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные референдумы проходили и в других странах.

Беспокойство стран Евросоюза вызвано провокацией Киева, которая произошла в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Так, 25 ноября 2018 года два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу РФ и вошли в территориальные воды России. Украинские катера совершали опасные маневры, а их экипажи не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских военных катера и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.