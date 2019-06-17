Стала известна судьба астраханского школьника, получившего 0 на ЕГЭ по математике

Астрахань, 17 июня. Комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику астраханской гимназии Артему Яровому. Его работу не смогли отсканировать и проверить.

Стала известна судьба астраханского школьника, который получил 0 на ЕГЭ по математике. Директор школы Нина Меланьина рассказала, что ученику предложили либо переписать работу, либо найти ее и проверить вручную.

По словам педагога, у мальчика была обыкновенная гелевая ручка, которую он купил в магазине товаров для ЕГЭ. Титульный лист работы отсканировался, а остальные листы нет, передает «360».

Артем Яровой должен быстро принять решение, добавила Меланьина. Школа на его стороне, интересы ученика никто ущемлять не собирается, сказала директор. Теперь мальчик переживает, что по русскому языку у него могут быть такие же результаты, поскольку он заполнял работы одной и той же ручкой.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что во время основного этапа ЕГЭ было удалено более 500 нарушителей в разных регионах России. Кто-то из них пользовался телефонами, другие подготовили на экамен шпаргалки.

В ведомстве подчеркивают, что на ЭГЭ выпускники должны показать свои реальные знания. От этого зависит их поступление в высшие образовательные учреждения.