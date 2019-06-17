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Стала известна судьба астраханского школьника, получившего 0 на ЕГЭ по математике

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Стала известна судьба астраханского школьника, получившего 0 на ЕГЭ по математике

Астрахань, 17 июня. Комиссия не засчитала результаты ЕГЭ по математике выпускнику астраханской гимназии Артему Яровому. Его работу не смогли отсканировать и проверить.

Стала известна судьба астраханского школьника, который получил 0 на ЕГЭ по математике. Директор школы Нина Меланьина рассказала, что ученику предложили либо переписать работу, либо найти ее и проверить вручную.

По словам педагога, у мальчика была обыкновенная гелевая ручка, которую он купил в магазине товаров для ЕГЭ. Титульный лист работы отсканировался, а остальные листы нет, передает «360».

Стала известна судьба астраханского школьника, получившего 0 на ЕГЭ по математике

Артем Яровой должен быстро принять решение, добавила Меланьина. Школа на его стороне, интересы ученика никто ущемлять не собирается, сказала директор. Теперь мальчик переживает, что по русскому языку у него могут быть такие же результаты, поскольку он заполнял работы одной и той же ручкой.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что во время основного этапа ЕГЭ было удалено более 500 нарушителей в разных регионах России. Кто-то из них пользовался телефонами, другие подготовили на экамен шпаргалки. 

В ведомстве подчеркивают, что на ЭГЭ выпускники должны показать свои реальные знания. От этого зависит их поступление в высшие образовательные учреждения.

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Автор: Ирина Селезнева
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