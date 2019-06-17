Ветеран внешней разведки КГБ СССР назвал генерала Бобкова «человеком-событием»

Ветеран первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников заявил, что генерал армии Филипп Бобков является «феноменом своего времени».

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что в столице на 94-м году жизни скончался бывший первый заместитель председателя КГБ СССР генерал армии Филипп Бобков.

Чуть позже родственники отвечающего за «идеологическое направление» генерала подтвердили его кончину. По их словам, Филипп Денисович умер в реанимации больницы на Щукинской около 8 часов утра. О причинах смерти пока не сообщается.

Комментируя произошедшее, ветеран первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка) Георгий Санников в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что ему удалось поработать с Бобковым и у него остались только самые положительные впечатления.

«Я знал Филиппа Денисовича лично, много лет тому назад я впервые с ним познакомился — и, как и все те, кто вступал с ним в любой контакт, служебный или человеческий, всегда подвергался его колоссальнейшему обаянию и воздействию. В дальнейшем я очень гордился тем, что был знаком с таким человеком и многократно соприкасался с ним по служебным вопросам. Поэтому я могу сказать о нем только самое положительное: он знал, как нужно работать, он умел работать, он знал оперативную работу не понаслышке. Он также прошел фронт, был тяжело ранен, это удивительной воли и силы человек», — сказал эксперт.

По словам Санникова, Филипп Бобков был настоящим профессионалом своего дела, способным чувствовать опасность для страны даже в самых небольших ее проявлениях.

«Он всем своим существом хорошо чувствовал другого человека, разбирался в нем. К сожалению, от нас уходят настоящие профессионалы, хотя у него и возраст, конечно, и ранения тяжелейшие были. Но он всегда отвечал всем тем качествам, необходимым руководителям подобного ранга. Тем более на таком сложном, я бы даже сказал, сложнейшем участке, как идеологическая работа. Это феномен своего времени, человек-событие!» — заключил ветеран КГБ СССР.

Напомним, Филипп Бобков — руководящий работник органов государственной безопасности СССР. Он родился 1 декабря 1925 года на территории Украины, был участником Великой Отечественной войны, дважды получал ранения. В органах государственной безопасности служил с 1945 года. В 1969 году возглавил пятое управление КГБ СССР, ответственное за борьбу с идеологическими диверсиями. В 1983 году Бобкова назначили заместителем председателя КГБ, а в 1985 — первым зампредом.

Филипп Бобков награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, орденом Славы III степени.