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Начальник «идеологического» управления КГБ генерал Бобков умер на 94-м году жизни

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Начальник «идеологического» управления КГБ генерал Бобков умер на 94-м году жизни

Москва, 17 июня. В Москве на 94-м году жизни умер бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков. Об этом рассказал источник в силовых структурах, информацию подтвердили родственники погибшего.

Причина смерти Бобкова пока не раскрывается. Как пишет издание РИА Новости, Бобков скончался в реанимации больницы на Щукинской около 08.00 по московскому времени в российской столице. Бобков появился на свет 1 декабря 1925 года на Украине.

Он был участником Великой Отечественной войны, дважды получил ранение. В органах государственной безопасности Бобков служил с 1945 года. В 1969 году он возглавил пятое управление Комитета государственной безопасности СССР, которое отвечало за борьбу с идеологическими диверсиями.

В 1983 году Бобков стал заместителем председателя КГБ, а в 1985 — первым заместителем председателя.

Начальник «идеологического» управления КГБ генерал Бобков умер на 94-м году жизни

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Автор: Алия Садыкова
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