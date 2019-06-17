Взрывы на танкерах в Оманском заливе могли вызвать ракеты с дрона

Вашингтон убежден в причастности Ирана к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе, заявил 16 июня госсекретарь США Майк Помпео.

«Никаких сомнений нет. У разведывательного сообщества имеется большой объем данных и доказательств. Мир увидит большую их часть», — добавил он.

Между тем, характер повреждений на танкерах Kokuka Courageous и Front Altair больше смахивает на последствия применения ракет класса «воздух—поверхность».

Мир помнит о пробирке

Лондон тоже не удержался от возможности пнуть Тегеран.

«Наша собственная оценка привела нас к заключению о том, что за атакой, скорее всего, стоит Иран», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Правда, сказав «а», Хант так и не сказал «б», то есть не привел никаких доказательств своим выводам. Вряд ли этому стоит удивляться.

Столь знакомый России по делу Скрипаля оборот «скорее всего», использованный Хантом, ясно намекал, что Лондон очень хотел бы уличить Тегеран в нападении на танкеры. Вот только весомых аргументов, позволяющих это сделать, в распоряжении англичан не имелось.

Видимо, примерно в той же ситуации оказались и давние оппоненты Ирана — Израиль и Саудовская Аравия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман квалифицировали инцидент с танкерами в Оманском заливе как «агрессию Ирана». Но, подобно, Майку Помпео и Джереми Ханту, воздержались от какой-либо аргументации в пользу своего вывода.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе как «голословные», объявил, что их «вряд ли можно принимать во внимание», и напомнил о пробирке с белым порошком.

Впрочем, не только Москва, не забывшая об американской пробирке, усомнилась в причастности Ирана к произошедшему 13 июня инциденту с танкерами. Официальный Токио тоже отказался поддержать обвинения в адрес Тегерана и запросил у Вашингтона дополнительные доказательства.

Более того, глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян хоть и дал понять, что, по его мнению, виновником может оказаться Иран, тем не менее, признал отсутствие на текущий момент достаточных доказательств причастности какого-либо конкретного государства к атакам на танкеры.

Да что там ОАЭ! Даже сам американский президент Дональд Трамп, комментируя инцидент с танкерами, написал 13 июня в Twitter знаменательный постинг.

«По оценке правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Оманском заливе…», — гласил он.

Заметьте, «по оценке правительства США», а не «по моей оценке». Очень показательный момент.

Итак, консенсуса по вопросу, что же произошло 13 июня в Оманском заливе и кто в этом виноват, так и не сложилось. Этому препятствует не только конфронтация Ирана с США и их сателлитами, но и недостаток информации об инциденте.

Вместе с тем, то, что известно о событиях 13 июня, скорее работает не за, а против американо-британо-израильско-саудовской версии.

Лишний Болтон

Если отстраниться от декларируемого Вашингтоном девиза «Иран — империя зла», позиционирующего Исламскую Республику Иран как государство, которое априори мечтает о пришествии на планету сил Тьмы, а в свободное от этого время крадет конфеты у младенцев, то у официального Тегерана просто исчезают причины для нового издания «танкерных войн».

Судите сами. У Тегерана сейчас «на руках» имеются: выход Штатов из соглашения с Ираном по ядерной программе, восстановление американцами антииранских санкций, проблемы в экономике, трудности с экспортом нефти плюс участие в военных конфликтах на территории Сирии и Йемена.



В подобной ситуации «вешать на шею» себе еще и обострение в зоне Персидского или Оманского заливов, тем самым подставляя под удар государственный имидж, а также и без того дышащий на ладан экспорт иранской нефти, — это для официального Тегерана ход на грани сумасшествия.

Если же вспомнить, что в ходе инцидента 13 июня вполне могли пострадать россияне — граждане страны, являющейся пусть и ситуативным, но главным союзником Ирана на Ближнем Востоке, то нападение на иностранные танкеры для Тегерана — это ход уже не на грани, а за гранью безумия.

С другой стороны, Саудовская Аравия, Израиль и вашингтонские «ястребы» во главе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном были бы не против дальнейшего наращивания давления на Тегеран — вплоть до полного прекращения экспорта иранской нефти, а возможно и до втягивания Ирана в военный конфликт с Соединенными Штатами.

Заметим, что в вышеописанном «уравнении» отсутствует президент США Дональд Трамп: он явно тяготится безальтернативной игрой в эскалацию конфликта с Тегераном, к участию в которой хозяина Белого дома подтолкнули Болтон и Ко. Вдобавок к этому, Болтон умудрился откровенно «завалить» доверенные ему президентом США такие важные направления работы, как венесуэльское и северокорейское.

Чем дальше, тем больше Болтон становился лишним во внешнеполитических экзерсисах Трампа. Очередным доказательством этого стал майский визит американского президента в Токио. Визит, в который Трамп Болтона с собой не взял.

Судя по всему, Трамп в Токио провел переговоры о посредничестве Японии в урегулировании американо-иранского конфликта. Того самого конфликта, который Болтон и иные представители американского deep state всячески пытались перевести из холодного в горячее состояние.

Добавим, что к моменту визита 25—28 мая Трампа в Токио ситуация в зоне Персидского и Оманского заливов уже оказалась серьезно дестабилизирована. 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что в исключительной экономической зоне государства близ порта Фуджейра в Персидском заливе подверглись атаке танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированное в Эмиратах судно A. Michel. Пострадавших не было, однако суда получили подводные пробоины, произошел разлив нефти.

Какую-то выгоду от этой акции официальный Тегеран получить не мог. Однако вашингтонские «ястребы» и Эр-Рияд в случившемся сразу обвинили именно Тегеран. При этом в самих ОАЭ воздержались от озвучивания названия страны, стоявшей за диверсией.

Вот в такой ситуации Трамп и прибыл в Токио. С учетом того, что Япония являлась одним из основных потребителей иранской нефти, возвращение Вашингтона и Тегерана от взаимных угроз к диалогу вполне соответствовало интересам Токио. Поэтому премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился в ближайшее время совершить визит с посредническими полномочиями в Иран.

Пока же «на всякий случай» Трамп согласился ввести в Оманский залив авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln (CVN-72). Это было сделано 15 мая.

Все наперекосяк

Свое обещание Абэ выполнил. Первый за 41 год визит японского премьера в Иран начался 12 июня — но уже на следующий день все пошло наперекосяк.

Сначала иранцы безуспешно обстреляли из ПЗРК паривший над Оманским заливом американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. По мнению Тегерана, беспилотник вторгся в воздушное пространство Ирана. По мнению же американцев, MQ-9 границу не нарушал, но факт обстрела беспилотника из ПЗРК в Пентагоне подтвердили.

На всякий случай напомним, что MQ-9 Reaper способен нести ракеты класса «воздух—поверхность» AGM-114 Hellfire и бомбы с лазерным или GPS-наведением.

Через несколько часов в район Оманского залива, над которым ранее был обнаружен MQ-9 Reaper , вошли два танкера — Kokuka Courageous и Front Altair.

170-метровый Kokuka Courageous с июля 2018 года эксплуатировался под флагом Панамы. Владельцем судна являлась панамская фирма Coral Island Maritime, оператором — сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement. Порт приписки танкера — Панама.

13 июня Kokuka Courageous шел из порта Эль-Джубайль (Саудовская Аравия) в Сингапур с грузом метанола, будучи арендованным японской компанией Kokuka Sangyo.

252-метровый Front Altair с сентября 2016 года эксплуатировался под флагом Маршалловых Островов, владелец и оператор — норвежская компания Frontline, зарегистрированная на Бермудских Островах. Порт приписки танкера — Маджуро (Маршалловы Острова).

13 июня Front Altair с грузом лигроина шел из порта Ар-Рувайс (Объединенные Арабские Эмираты) в Гаосюн (остров Тайвань, Китай).

Примерно в 06.00 по Москве на правом борту Kokuka Courageous, по словам членов экипажа, прогремел сильный взрыв, вызвавший пожар в машинном отделении. Огонь был потушен, и танкер продолжил движение. Но спустя три часа на танкере произошло уже несколько взрывов, причем перед этим экипаж успел заметить некий «летающий объект». Над судном поднялся столб дыма. Капитан танкера принял решение лечь в дрейф, послать сигнал SOS и эвакуировать экипаж.

Спасение команды Kokuka Courageous осуществил как нельзя более кстати оказавшийся рядом с танкером американский эсминец УРО USS Bainbridge (DDG-96) из состава АУГ «Линкольна».

Примечательно, что первым SOS 13 июня подал танкер Front Altair, на котором взрыв разворотил правый борт в 07.00 по Москве. Однако американский эсминец этот сигнал бедствия проигнорировал. Почему — не совсем понятно.

Так или иначе, спасать экипаж Front Altair пришлось иранцам, обнаружившим в процессе эвакуации, что 11 человек из команды этого танкера являются россиянами. Зато когда серия взрывов несколько позже покалечила Kokuka Courageous, в экипаже которого граждане РФ отсутствовали, USS Bainbridge (DDG-96) бросился на помощь, что называется, «теряя тапки на бегу»…

К 09.00 по Москве оба танкера были оставлены командами и, охваченные огнем, без хода дрейфовали по волнам Оманского залива. Одновременно сенсационная новость о случившемся разлетелась по редакциям СМИ, обрастая множеством догадок и выдумок.

«На танкеры совершена торпедная атака!» «Множество жертв!» «Один из подвергшихся нападению танкеров затонул!» «Иран виновен в нападении на мирные суда!» — эти и подобные им заголовки заполнили новостные ленты международных информагентств.

Правда, очень быстро выяснилось, что крикливые заголовки, мягко говоря, не совсем соответствуют реальности.

Хромающая логика

Первоначальные утверждения о том, что танкеры подверглись торпедной атаке, были опровергнуты как зафиксированным на фотографиях характером повреждений судов, так и показаниями спасенных членов экипажей. Сообщения о жертвах среди команд Kokuka Courageous и Front Altair, по состоянию на 17 июня, подтверждений не получили. Зато выяснилось, что пожары на танкерах не столь уж и обширные. В течение полутора-двух суток огонь был успешно потушен, и спасатели приступили к буксировке танкеров в сторону побережья ОАЭ.

Справедливость транслируемого Штатами тезиса о несомненной виновности Ирана также оказалась под вопросом. Свой вывод американская сторона попробовала обосновать черно-белой видеосъемкой, сделанной, судя по всему, с борта патрульного самолета Boeing P-8 Poseidon.

На выложенном в Сеть видеоролике видно, как сгрудившиеся на катере иранские военнослужащие совершают некие манипуляции возле борта танкера Kokuka Courageous. В трактовке американской стороны, эти слабо атрибутируемые — в силу плохого качества видеосъемки — действия были обозначены как изъятие иранцами с борта панамского танкера не взорвавшихся магнитных мин.

То есть, по мнению американцев, иранцы сначала прикрепили на корпус Kokuka Courageous выше ватерлинии свои мины, а затем не сработавшие сняли. Ради «сокрытия следов».

Как американцы это выяснили — тайна сия велика есть. Логика в их версии хромает на обе ноги.

Во-первых, магнитные мины обычно устанавливаются ниже ватерлинии цели, а не выше. Именно так сделали неизвестные диверсанты 12 мая 2019 года близ Фуджейры, выведя из строя машинные отделения атакованных судов. Мина, установленная выше ватерлинии, представляет для судна меньшую опасность, чем установленная ниже ватерлинии. Мина, установленная выше ватерлинии, крайне заметна. Наконец, не совсем ясно, как вообще можно обеспечить скрытную установку весьма увесистой магнитной мины на борту судна в нескольких метрах над уровнем воды.

Во-вторых, если видеосъемка была сделана до эвакуации экипажа Kokuka Courageous, то почему команда судна не заявила, что видела магнитные мины? Если видеосъемка была сделана после эвакуации экипажа, то почему американцы не засняли крупным планом повисшие на борту танкера магнитные мины? Может, потому что не было на видео никаких магнитных мин, а иранцы просто осматривали борт танкера?

В-третьих, обезвреживание и снятие с борта судна не взорвавшейся магнитной мины целой толпой людей (а на катере — именно толпа) — это какое-то полное попрание инстинкта самосохранения со стороны участников «мероприятия».

В-четвертых, иранские власти без колебаний приступили к спасению экипажа Front Altair, что в случае согласия с американской версией событий выглядит крайне парадоксально: Тегеран организует спасение людей, которые могут являться свидетелями его диверсии против их судна!

В-пятых, повторимся, у официального Тегерана не было причин устраивать весь этот перформанс со взрывами танкеров. И уж тем более иранцы не стали бы устраивать диверсию на судне, часть команды которого — россияне, да еще и во время визита в Тегеран японского премьера, прибывшего с посредническими полномочиями. Это попросту иррационально.

Зато за границами Ирана потенциальных бенефициаров диверсии на танкерах, которую можно было бы свалить на Тегеран, вполне хватало.





Информация к размышлению

В качестве информации к размышлению добавим, что и у Kokuka Courageous, и у Front Altair поврежденными оказались правые борта выше ватерлинии. В момент взрывов танкеры были обращены правыми бортами к побережью ОАЭ и Омана. Побережье Ирана в это время у Kokuka Courageous и Front Altair находилось с левого борта.

Характер полученных танкерами повреждений не особо похож на последствия применения накладных подрывных зарядов. Куда больше он смахивает на последствия применения чего-то типа AGM-114 Hellfire.

Напомним, что накануне инцидента с танкерами в том же районе Оманского залива иранцы гоняли американский беспилотник MQ-9 Reaper, способный нести как раз такое вооружение. Ну и глава компании Kokuka Sangyo Ютака Катада продолжает твердить, что экипаж танкера Kokuka Courageous перед взрывами видел некий «летающий объект»…

Словом, если в инциденте с танкерами Kokuka Courageous и Front Altair, фигурально выражаясь, чьи-то уши и торчат, то с наименьшей вероятностью эти уши — иранские.

Разумеется, это не помешало госсекретарю США Майку Помпео объявить, что во всем виноват именно Иран. По словам Помпео, это мнение основано «на данных разведки, использованном оружии, уровне знаний, необходимых для проведения такой операции, недавних аналогичных атаках на суда и том факте, что ни у одной прокси-группы в регионе нет такого уровня подготовки для проведения такого уровня операций».

Вообще-то у американцев, израильтян и, если хорошенько поискать, у тех же саудитов специалистов «для проведения такого уровня операций» вполне отыскать можно. Но это обстоятельство, как не вписывающееся в благостную картину «Иран — враг рода человеческого», Помпео предпочел оставить за кадром.

Там же, за кадром, осталось прозорливое замечание министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа.

«Мы испытываем серьезное беспокойство по поводу этого инцидента, который подозрительно совпал с визитом в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ», — отметил иранский министр.

Тегеран с негодованием отверг все озвученные в его отношении обвинения, но это уже мало на что могло повлиять. Американо-иранские переговоры с Японией в роли посредника оказались сорваны, так и не начавшись. Трамп был вынужден написать в Twitter:

«Я очень благодарен премьер-министру Абэ, что он решил поехать в Иран и встретиться с аятоллой Али Хаменеи, но я лично считаю, что сейчас рано даже думать о заключении сделки. Они (Иран. — Прим. ФАН) не готовы, и мы тоже!» — заявил Трамп.

Болтон и Ко могли ликовать — этот раунд остался за ними. Надо полагать, deep state в очередной раз подставило Трампу подножку.

Тем временем, на фоне сообщений о взрывах танкеров нефть марки Brent подорожала на 3,66%, выше 62 долларов за баррель. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 4,17%, до 53,28 долларов за баррель.

Что дальше?

Возникает закономерный вопрос, что дальше?

Очевидно, что Вашингтон постарается «дожать» ситуацию в свою пользу. Это может привести к блокаде американскими кораблями Оманского залива, что лишит Тегеран возможности экспортировать свою нефть с помощью танкеров.

Выходом из этого тупика может стать появление в Оманском заливе кораблей ВМФ РФ и конвоирование ими танкеров с иранской нефтью. Теоретически Москва может даже оказать Тегерану помощь в постройке необходимой инфраструктуры для доставки иранской нефти на российские НПЗ в Каспийском регионе.

Необходимость столь радикальных шагов со стороны РФ в немалой степени будет зависеть от того, сможет ли разведсообщество США убедительно доказать вину Ирана в инциденте 13 июня. Сейчас вероятность достижения американцами успеха в этом направлении, несмотря на интригующие анонсы Майка Помпео, вызывает большие сомнения.