В Госдуме напомнили Дуде о подвиге Минина и Пожарского в ответ на выпад в адрес РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков приветствовал слова польского журналиста Томаша Залевского, который ранее раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.

Дуда во время совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что поляки «превосходят русских в смелости». Залевский в свою очередь назвал высказывание Дуды «ляпом».

«Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Томаш Залевский. По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 миллионов человек и переломившего ее ход под Сталинградом, — «очень неумная бестактность». Это еще мягко сказано», — написал Пушков в своем Twitter.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей осудил Дуду за резкий выпад в адрес РФ. По мнению политика, президенту Польши стоило бы думать в первую очередь о благосостоянии собственного народа.

«Подобные заявления мне кажутся недостойными политика такого уровня. Каждый глава государства должен стремиться защищать интересы своего народа, но при этом не унижать достоинство других народов или каким-либо образом их сравнивать», — говорит парламентарий.

Он также напомнил, что Россия уже доказала отвагу собственного народа, в том числе во время противостояния с Польшей.

«Смелость и стойкость русского народа была проявлена в годы Великой Отечественной войны, а также в те времена, когда Польша пыталась осуществить интервенцию и была изгнана Мининым и Пожарским в 1613 году», — напоминает Александр Шерин.

Парламентарий в своем комментарии был довольно сдержан в оценках, но тонко намекнул, что русский народ куда более стоически переносил все нападки на свою землю.

«Кто кого превосходит по качеству настоящих воинов, по силе духа, по-моему, исторические процессы неоднократно подтвердили», — подчеркнул депутат Госдумы.

В заключение он заметил, что территория Польши фактически оккупирована Соединенными Штатами Америки.