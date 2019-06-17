В Госдуме напомнили Дуде о подвиге Минина и Пожарского в ответ на выпад в адрес РФ
Член Совета Федерации Алексей Пушков приветствовал слова польского журналиста Томаша Залевского, который ранее раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.
Дуда во время совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что поляки «превосходят русских в смелости». Залевский в свою очередь назвал высказывание Дуды «ляпом».
«Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Томаш Залевский. По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 миллионов человек и переломившего ее ход под Сталинградом, — «очень неумная бестактность». Это еще мягко сказано», — написал Пушков в своем Twitter.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей осудил Дуду за резкий выпад в адрес РФ. По мнению политика, президенту Польши стоило бы думать в первую очередь о благосостоянии собственного народа.
«Подобные заявления мне кажутся недостойными политика такого уровня. Каждый глава государства должен стремиться защищать интересы своего народа, но при этом не унижать достоинство других народов или каким-либо образом их сравнивать», — говорит парламентарий.
Он также напомнил, что Россия уже доказала отвагу собственного народа, в том числе во время противостояния с Польшей.
«Смелость и стойкость русского народа была проявлена в годы Великой Отечественной войны, а также в те времена, когда Польша пыталась осуществить интервенцию и была изгнана Мининым и Пожарским в 1613 году», — напоминает Александр Шерин.
Парламентарий в своем комментарии был довольно сдержан в оценках, но тонко намекнул, что русский народ куда более стоически переносил все нападки на свою землю.
«Кто кого превосходит по качеству настоящих воинов, по силе духа, по-моему, исторические процессы неоднократно подтвердили», — подчеркнул депутат Госдумы.
В заключение он заметил, что территория Польши фактически оккупирована Соединенными Штатами Америки.
«Сегодня надо смотреть на карту мира и обращать внимание, на территории какой страны находятся иностранные войска. На территории Российской Федерации нет иностранных войск, на территории Польши есть американский контингент. Поляки оккупированы американцами, и у них нет способностей, силы и воли духа их изгнать с территории собственной страны.
Россия — это суверенное государство, которое самостоятельно решает все свои внутренние и внешние вопросы. Поляки свои вопросы решить не в состоянии, поэтому постоянно прибегают к помощи «старшего брата», который размещает на их территории оккупационные войска», — резюмировал Александр Шерин.