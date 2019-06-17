Бывшие жители Крыма подали первые заявки на гражданство России. События дня. ФАН-ТВ

Россия ожидает пополнения Несмотря на то, что Крым воссоединился с Россией еще пять лет назад, у бывших жителей республики такой возможности пока не было. До текущего момента. Более 100 человек, по данным МВД, подали заявку на российский паспорт — все они жили на полуострове, но не смогли получить гражданство РФ, потому что покинули Крым до 18 марта 2014 года, когда он и вернулся в нашу страну. Но сейчас благодаря майскому указу президента России Владимира Путина они, в частности украинцы — бывшие жители республики, могут обратиться за паспортом в упрощенном порядке. Подобное решение Путин также подписал для жителей Луганской и Донецкой народных республик — более 10 тыс. из них уже обратились за российским гражданством. Правда, власти Киева уже выразили свой протест и заявили, что новые документы признавать не будут. Но в этом вряд ли кто-то сомневался.

Трагедия под Алеппо Трагедией обернулась очередная атака террористов в Сирии. 12 человек погибли после минометного обстрела в деревне аль-Вадыхи, расположенной к югу от столицы страны — Алеппо. К сожалению, число жертв может вырасти, ведь еще 15 мирных жителей пострадали, и некоторые из них — в критическом состоянии. Стоит отметить, по данным российских наблюдателей, только за последний день 14 раз был нарушен режим прекращения огня в арабской республике, в том числе в провинции Алеппо. Жители пострадавшей деревни на данный момент эвакуированы: вероятность будущих нападений остается крайне высокой.

Войска США в Польше Вашингтон тем временем решил укрепить не только свои позиции на Ближнем Востоке, но и союзников по НАТО. США и Польша договорились о размещении войск на территории европейской страны, о чем сообщил ее министр Мариуш Блащак. К слову, уже сейчас американский контингент здесь составляет 4,5 тыс. человек — теперь он же превысит 5 тыс. и пополнится военными беспилотниками. По мнению Варшавы, все это отпугнет возможного противника. Хотелось бы знать, какого. Ведь, учитывая, что новые войска расположатся в большей степени у восточных границ Польши, все это может привести лишь к росту напряженности в регионе.